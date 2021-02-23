我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院通過人事案 美駐聯合國新大使承諾助台抗中

WSJ:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

麻州將要求小學生4月起返校上課

記者唐嘉麗／波士頓報導
麻州將要求各學區小學生4月起一周五天返校上課。(美聯社)
麻州將要求各學區小學生4月起一周五天返校上課。(美聯社)

麻州州長和教育廳長23日分別表示，自4月1日起將要求全州小學生每周五天回到教室上課。

州長貝克說，目前約有八成麻州為學生提供某種型式的實體課程；約二成、40萬名學生全網課。他說，遠距學習對學生社交、精神和情緒的影響很 大；學童應該到校上課，與同學一起學習。

麻州現有臨時法規，允許各學區在疫期以遠距網課，或混合模式上課；教育廳長萊利說，他打算終止該法規，要求全體小學生返校上課。家長仍有權將子女留在家中上網課。麻州恢復實體課將先從小學開始，目標是學年結束前讓所有學生都返校上課；如果自己獲得授權，將要求小學生全面返校上課，對有特殊情況、無法遵行指示的學區，也會有一套豁免辦法。

麻州學監協會執行主任史考特（Thomas Scott）說，這是許多城鎮學監期盼萊利採取的行動，因應情況，找到讓學生重返學校的方法。

麻州家長聯合會主席羅翠格斯(Keri Rodrigues)發聲明表示，麻州政府早就該發布全州學校重開命令；現在是讓孩子根據公衛部門健康安全指南返回課室的時候了，不斷改變目標有害學童利益。

但麻州教師工會卻批評萊利試圖自學校委員會手中奪權，破壞教師工會集體談判決議。會長納吉米說，地方政府和教師工會應有該地學校何時適合進行實體課的最後發言和決定權；萊利以發布命令的自大方式處理此事，令人反感而且可能效力不彰。

有家長對萊利沒有整套計畫和明確時間表的返校計畫表示失望。他們說，很高興看到麻州終於採取行動，但家長要知道州府用什麼標準決定學校重新開放的全面計畫，以及時間表。

萊利23日還宣布更新在麻州各學區實施的新冠病毒檢體群檢測(pool testing)計畫；麻州今年1月為麻州公校提供檢體群檢測服務，現有逾半數、157個學區加入計畫，本周預計有約300所學校開始做檢測。

麻州 學區 檢測

上一則

大白天在市中心梅西百貨 費城女子廁所內遭強姦

下一則

麻州華人聚居區兩亞裔年長者遇搶劫襲擊

延伸閱讀

研究：麻州醫療、運輸業從業員 新冠死亡率最高

研究：麻州醫療、運輸業從業員 新冠死亡率最高
波士頓環球報調查：麻州逾萬醫護人員曾染疫

波士頓環球報調查：麻州逾萬醫護人員曾染疫
那提克商場大型疫苗站啟用 周一至周五開放

那提克商場大型疫苗站啟用 周一至周五開放
為校園重啟準備 洛學區「新冠監測軟體」上線

為校園重啟準備 洛學區「新冠監測軟體」上線
預約首日流量爆！麻州疫苗登記網站當機

預約首日流量爆！麻州疫苗登記網站當機
戰勝酷寒！超過13.5萬劑疫苗運抵麻州 接種不受影響

戰勝酷寒！超過13.5萬劑疫苗運抵麻州 接種不受影響

熱門新聞

UIUC研究生雇員組織發起聲援陳一東網路簽名。(網站截圖)

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

2021-02-17 22:13
一童失溫致死，德州電力相關單位遭求償一億元。(ERCOT網頁)

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

2021-02-22 08:55
新州民眾排隊等待接種新冠疫苗。(美聯社)

第二劑疫苗副作用明顯 專家建議提前請病假

2021-02-18 14:17
工程人員正在恢復受損的電力設施。（美聯社）

德州居民沒電傷身 有電傷荷包

2021-02-20 15:02
馬州州長霍根(Larry Hogan)稱馬州出現首例巴西變種病毒(P.1 variant)確診病例。(美聯社)

馬州現首例巴西變種病毒確診病例 返美後病逝

2021-02-18 15:28
大雪埋住了所有停在路旁的車輛。(讀者提供)

圖輯／我的車呢？芝城大雪 華人找車挖車忙

2021-02-16 11:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看
加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領

加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領
華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播
670人就1死、墓碑快不夠用…佛奇：美防疫全世界最糟

670人就1死、墓碑快不夠用…佛奇：美防疫全世界最糟
德州暴風雪後斷電 亞裔4婆孫疑壁爐取暖 葬身火海

德州暴風雪後斷電 亞裔4婆孫疑壁爐取暖 葬身火海