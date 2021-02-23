伊州成全美首個「取消保釋」州 警民憂變罪犯天堂

伊州長普立茲克(前中)簽署HB3653法案。(州長辦公室)

伊利諾州州長普立茲克簽署通過刑事司法政策與警力的改革方案(HB 3653)，其中包括從2023年開始，伊州 將成為全美國第一個執行取消「現金保釋」(cash bail)的州，這也意味著，未來罪犯在開庭及法庭判罪前，均不需要繳交保釋金即可出獄後審，此外，該法還規定從2025年起，所有警察 與執法人員需攜帶隨身攝影 機。

這項歷史性的司法改革方案，在今年1月中旬快速通過了州參眾議會的表決，長達756頁的法案中，還包括建立更全面的追蹤警察與執法人員不當行為，以及把承認行為不當的執法人員的執照撤銷等規定。

普立茲克22日在簽署儀式中表示，這是邁向消除種族主義的實質性進展，也讓「我們的司法系統更接近真正的安全、真正的公平與真正的正義」，他還批評對該法案持反對意見者，是「不希望改變，不相信體制中存在不公正，而且還藉機製造人們恐慌」。

伊利諾州立法委員非裔小組(Illinois Legislative Black Caucus)提出了最初的草案HB163，後來做了部分修正，包括取消備受爭議的條文，如「可向遭指控侵犯民權警察提出民事訴訟」以及「未遵守讓執法人員隨身攜帶攝影機的各地方單位，州府將取消撥款」，變更為HB3653的該法案，是在1月13日清晨5時通過州參議會表決，送交眾議會後不到一小時內也迅速通過。

伊州參議會多數黨領袖萊特福特(Kimberly Lightford)說，去年明尼蘇達州佛洛伊德遭警跪殺案件爆發的大規模抗議行動，暴露了社會的許多不平等，而非裔議員希望藉此契機，為子孫們創造一個更美好公平的未來。

根據全美州議會會議(National Conference of State Legislatures)紀錄，從去年5月以來，全美包括伊州在內有多達26個州，已陸續頒布了100多條有關改革執法政策的新法律，但伊州卻是全美唯一一個提出並將落實「取消現金保釋」的州別，加州曾在2018年通過類似的法律，不過最終選民們阻止了該法令的生效。

HB3653的條文，將賦予法官更大的自由裁量權，遭檢警指控的罪犯是否可以「取保候傳」，將完全由法官依照其釋放後是否會造成個人或社區的危險而決定。

支持法案者說，現行的保釋金制度，常常導致沒有判罪的民眾，僅因為沒有能力繳交保釋金而被迫遭剝奪自由關押監獄。

包括伊州警察局局長協會(Illinois Association of Chiefs of Police)、警長協會(Illinois Sheriffs' Association)都強烈反對該法案，警察們主張「取消保釋金將讓社區變得更不安全，讓人們更容易在候審期間再度犯罪」。

伊州執法聯盟(Illinois Law Enforcement Coalition)發表聲明，稱新法案是對警察等執法行業的「公然處罰」，最終將使大部分守法公民代來最大傷害。

許多民眾也紛紛表達對於新法的擔憂，尤其近幾個月治安不靖的華埠居民表示擔心伊州成為犯罪天堂，「很多搶劫、劫車都是累犯，現在新法案通過，豈不是讓前科犯更容易回到街頭作案？我們的安全又如何能獲得保障」。