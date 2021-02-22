新州威廉派特森大學 木版年畫線上講座

門神趙公明，木版畫，蘇州桃花塢， 清代藏版。（主辦方提供）

新澤西州立威廉 派特森大學中國 藝術中心於2月17日(農曆新年初六)，舉辦慶祝中國牛年網上專題講座《中國木版年畫的文化內涵與藝術價值》，由威廉派特森大學中國藝術中心主任、知名版畫家、全美華人美術教授協會理事會主席、中國清華大學美術學院國際專家學術委員叢志遠教授主講。除了本校的師生，還有近60位新州、紐約州、緬因州，馬里蘭、印第安那州、以及歐洲和中國的美術學者、美術愛好者踴躍聆聽。

講座由該校藝術與傳媒學院代理院長維尼耶（Mc Laughlin Vignier）主持，校長赫爾杜伯樂（Rich Helldobler） 和第一副校長兼教務長鮑爾斯（Joshua Powers）非常重視中國新年的講座，他們到會並充分肯定中國藝術中心在弘揚多元文化中所做的突出貢獻，並向大家祝賀中國新年。

赫爾杜伯樂博士特別指出：在叢教授的領導下，中國藝術中心使得威廉·派特森大學作為一個領頭羊，努力在全球範圍內通過展覽，演講和海外學習項目來保存和分享中國豐富的文化和歷史，並且將中國的藝術整合到至關重要的教育課程之中。

隨後是中國駐紐約總領館陳春梅文化參贊發言，她指出，中國文化植根於5000年的歷史，它不僅屬於中國，也屬於世界。新年版畫表達了中國人對幸福、健康和富裕生活的美好願景，同時也寄託著除惡避邪的寓意，正好契合當前抗疫情勢。

叢教授今天的演講將進一步為探究中國文化打開一扇窗。她對該校中國文化中心在中美文化交流中發揮積極的作用表示十分讚賞。該校中國藝術中心的榮譽主任林潔輝，嚴欣鎧則致謝校方和中國領事館對中心工作的鼎力支援，盛讚叢志遠教授帶領師生為中心發展功不可沒，自己作為中心一員與以榮焉。

叢教授講座圍繞中國木版年畫，趣談中國版畫淵源，敘述中國年畫的歷史和文化內涵， 闡述中國木版年畫對西方後印象派及當代藝術和對中國明清至今藝術的影響，他從中國神話傳說的黃帝時代門神說起，談到7世紀中國唐太宗時代民間傳說門神，到宋朝沈括《夢溪筆談》中提到的世界最早有記載的木版年畫《鍾馗》，再談到868年有實物記載的《金剛經》，和1290年在杭州流傳民間、日益繁榮的版畫市場，以及16-17世紀中國木版年畫發展的巔峰時期，同時分析了19世紀中國版畫衰落的成因，歷史脈絡清晰，專業由淺入深，語言風趣生動，內容有血有肉。他還就正在校內展出的《文化與藝術：中國木版年畫收藏展》中，明清以來原版印刷版畫做一個導遊和介紹。

叢志遠教授的藝術作品在中、美多家重要博物館 ，畫廊展出，其中包括聯合國總部，中國國家博物館， 美國巴特勒藝術博物館等個人畫展。也應邀在國際數百所大學和博物館舉辦講座，如芝加哥藝術博物館、加州伯克利大學、 普林斯頓大學等。