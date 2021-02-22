歷史上處決死刑犯最多 維州將廢死刑

維州 州議會22日通過廢除死刑的法案，並移交州長諾譚(Ralph Northam)待其簽字生效，諾譚早先已表態將簽字；作為歷史上處決過較多死刑犯的州，維州將成為首個廢除死刑的南部州，以及全美第23個廢除死刑的州。

維州州議會現由民主黨 占多數席，廢除死刑是他們主推的一項重要工作，這項法案禁止死刑處決，並設立最高懲罰為終身監禁且不得保釋，法官可自行裁量是否允許保釋；參議會以22比16表決通過，眾議會以57比43表決通過，民主黨指該刑法被過多的(disproportionately)用於少數族裔、精神病患和貧困者；共和黨則擔心廢除死刑後，受害人及其家人的正義無法得到伸張，另有部分犯罪行為罪大惡極，施暴者理應被處決。

歷史上，維州執行死刑走在許多州的前面，根據死刑信息中心(Death Penalty Information Center)的數據，維州歷史上處決的死刑犯比其他任何一州都多，早在1608年的殖民地時期，維州就曾處決一名西班牙的間諜，至今處決近1400人；而在最高法院1976年恢復死刑之後，維州處決死刑犯113人，僅次於德州。

目前維州還有兩名死刑犯，其中朱比特(Anthony Juniper)因在2004年屠殺女友及女友的兄弟和兩個孩子被判死刑，波特(Thomas Porter)則因在2005年殺害諾福克(Norfolk)警察 被判死刑，法案簽字生效後，兩人將由死刑改為終身監禁，且不得保釋。