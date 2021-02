房市「疫」外熱絡 芝房仲業新兵大增

疫情期間,加入房屋仲介行業的人數增加。(pixabay)

新冠疫情 衝擊多項產業造成員工停薪或失業,但房地產 仲介公司卻在這場大流行中幾乎「免疫」,尤其疫情期間芝加哥 房市熱絡,新考上房仲執照的人數比疫情前更多,2000年於芝加哥創立的@properties房地產公司,目前是芝市最大的獨立房仲公司,創辦人王泰德(Thad Wong)說,自去年3月疫情爆發至今,該公司聘雇了近500名新房仲,其中有33%的人是房仲業新手。

根據芝加哥房仲協會(Chicago Association of Realtors)資料顯示,去年房仲會員總人數比前年增加了14.4%,新增房仲人數更比2019年高出43%,參加協會的仲介執照課程的人數,去年下半年也比2019年同期高出64%。

伊州部分雖有增加,但不如芝加哥市明顯,據伊州金融與專業規範廳(Department of Financial and Professional Regulation)統計,該州的房仲人數去年比前年稍增加1.5%。

全美房地產協會(National Association of Realtors)數據指出,全美去年房仲人數提高了4%,共有145萬8661名仲介,而30年代經濟大蕭條期間約有35萬7908名房仲,接著直到2018年才恢復到2006年時的規模,18年至今房仲人數穩定成長,每年增加約3%到4%。

王泰德說,房市熱絡為有經驗的房仲帶來更多銷售機會,但他並不建議一般人因疫情而轉行做房仲,他分析,要成為成功的房仲仍需要技巧,而且隨著買家期望提高,房仲新手所面臨的競爭難度相對增加。

創辦Live Here Rental Group的亞娜菲(Carolyn Anavi)說,房仲業進入門檻低,只要有高中文憑、通過考試取得執照,就可以開始工作,她說,房仲要有企業家精神,喜歡彈性的工作時間,她覺得只要努力就有回報,尤其在疫情期能彈性在家工作的特性,對於家有小孩的父母很具吸引力。