大華府今雨夾雪 結冰影響出行

國家氣象局預計大華府地區降雪量的變化。(國家氣象局)

國家氣象局華府地區辦公室22日發布潛在危險出行狀況預警，當天大華府地區從降雪 開始，轉成凍雨和降雨，即便積雪可能不會超過2吋，但恐導致路面結冰，影響出行安全。

氣象專家貝爾(Chuck Bell)表示，本地並非所有地區都會降雪，大華府預計降雪量不足2吋，而且很有可能在日落之前被降雨沖刷殆盡，但路面結冰可能導致交通延誤甚至事故。

華盛頓至巴爾的摩地區今早8時已開始降雪，從馬州 靠近賓州的西部地區乃至西維州 山巒地帶，已是中小雪，馬州弗雷德瑞克郡(Frederick County)積雪半吋，造成德國鎮以北的I-270公路能見度降低。

出行最受影響的地區可能是州際I-95公路以西的北維州和西馬州地區，國家氣象局對馬州弗郡、蒙郡、哈維郡及北維州勞登郡發布冬季氣象預警，從22日上午7時持續到下午3時，這些地區降雪量可達1至3吋，並有結冰。

勞登郡新冠疫苗中心因天氣在22日關門，中心將聯繫當日有預約者重新預約。

貝爾指，儘管本地是從降雪開始，但絕大多數降雪將在22日轉為降雨，周二開始天氣有望轉好、放晴，氣溫華氏50度左右，周三也預計是晴天，氣溫華氏60度左右。