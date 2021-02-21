兒童失溫致死 母告德州電力公司求償一億元

一童失溫致死，德州電力相關單位遭求償一億元。(ERCOT網頁)

ABC電視台報導，德州 電力可靠委員會（Electric Reliability Council of Texas，ERCOT）和Entergy Corporation遭一名11歲孩子母親Maria Pineda提起一億元訴訟，指控他們對孩子的死亡負有重大過失。該兒童的家人懷疑孩子在德州歷史性冰風暴 中，因身處的移動式房屋停電，導致失溫致死。

Pineda向傑佛遜縣地方法院（Jefferson County District Court）提起不當死亡訴訟，指控公用事業巨頭「忽略改造電網的建議，犧牲人民利益為代價，最後導致失敗」。過去一周由於該州部分地區暴跌至個位數至零度，引發超過400萬用戶大停電。

訴訟稱，11歲的Christian Pineda 16日在休士頓 郊區Conroe的移動房屋中去世，當時她和三歲的弟弟共用一張床，蓋著毯子保持溫暖。

Maria告訴休士頓紀事報說，Christian兩年前與家人移民來美，是一名健康男孩，去世前一天還在雪地裡玩。

她說，當發現兒子第二天沒反應後，進行心肺復甦術並撥打911。

根據Conroe警局說法，儘管該家人認為孩子死於凍僵失溫，但仍等待最後驗屍結果。

Entergy發表聲明指出「對社區發生此事深表遺憾，但訴訟懸而未決，無法發表評論。」

擁有超過2500萬客戶的ERCOT官員表示，2月15日，風暴席捲德州大部分地區，溫度降至冰點以下，該機構已採取嚴厲行動避免發生災難性停電。

然而代表Maria的律師Anthony Buzbee辯稱停電的對象「是給最容易感冒的人」，訴訟中寫到「休士頓市區的辦公樓空著但有電，但Pineda的移動房屋內卻無電源。」

訴訟稱，Pineda夫婦的家兩天沒有電，室內溫度驟降至十度。

訴訟還稱，2011年冬季風暴後，聯邦能源管理委員會和北美電力可靠性公司發布報告，通知ERCOT「德州電力基礎設施必須進行額外的冬季改造」。

訴訟引用報告指出，大量機組在2011年暴風中跳閘或無法啟動，表明發電機並未充分預料寒冷的天氣和強風造成全面性影響。而供應商並未投資基礎設施，反而選擇將利潤置於人們福祉之上。