新州地稅均價逾9000 全美第一

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新州 地產稅常年高居全美第一。根據州社區事務廳(Department of Community Affairs)最近公布的數據，新澤西去年平均地稅高達9112元，增加了159元，比前一年上漲1.78%，再次創下新高，絕大多數納稅人將不得不再多掏腰包。

新州平均地產稅最高的郡為埃塞克斯郡(Essex)，高達1萬2736元；最低則是坎伯蘭(Cumberland)，僅4536元。相比之下，在2018至19年之間全州平均房地產 稅從8767元增至8953元，上升比例高於今年。

數據還顯示自2019年以來，新州應納稅總額增長了2%，總額達到1.118萬億元，高於近5年和10年的歷史平均水準。

新州平均房地產稅最高的前5個城鎮包括肯登郡(Camden)的5人小鎮塔維斯托克(Tavistock Borough，3萬0328)；埃塞克斯郡的密爾本(Millburn，2萬4370)；摩利斯郡(Morris)的山湖市(Mountain Lakes，2萬1625)；博根郡的田納福來(Tenafly，2萬1552)，以及德馬雷斯特(Demarest，2萬1377)。

平均房地產稅最低的前5個城鎮包括肯登郡的奧杜邦公園市(Audubon Park)、薩賽克士(Sussex)的Walpack、肯登郡的肯登市(Camden)、五月岬Woodbine、塞倫郡(Salem)的Lower Alloways Creek。

華人多聚居在學區較好的市鎮，平均房地產稅都較高。

據新州101.5新聞網報導，疫情期間對於用信貸帳戶支付地產稅的居民，信貸公司將以第三方保證金(escrow accounts)來暫時支出；對於直接支付地產稅的居民，各市政府將減少未支付餘額的利息。

然而即使延遲繳稅日期，對於缺少收入的新州家庭來說依然是一道難題。罗格斯大学地方政府研究中心(Bloustein Local Government Research Center at Rutgers University)指，如果延遲兩個月繳稅，那麼居民就會在1個月內面對兩次地產稅帳單 ，財政壓力依然非常大。