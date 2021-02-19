馬、維州大學增逾百病例 校方收緊防疫限制

馬里蘭大學和維吉尼亞大學近日新冠病例驟增，兩所學校本周均增加逾100名確診，兩校收緊防疫限制，包括限制室內外聚會人數等。（取自維吉尼亞大學官網）

馬里蘭大學(UMD)和維吉尼亞 大學(UVA)近日新冠病例驟增，兩所學校本周均增加逾100名確診，學校官員紛紛收緊防疫 限制，包括縮減室內外聚會的人數上限，要求在校師生必須戴口罩，學校餐廳僅提供外帶(grab-and-go)食物等。

維吉尼亞大學教務長葛洛夫(Allen Groves)表示，近日校內外的病例明顯增長，儘管維州和馬州整體的新冠病例增長減速，住院人數也有下降，但兩所學校本周都增加逾100名病例，馬里蘭大學校長18日晚間致信社區，提醒所有師生和家長謹慎防疫，若病例不減少，將繼續收緊防疫限制並嚴查違規行為。

馬里蘭大學公衛學院教務長路沙克(Boris Lushiak)說，病例驟增可能與新學期社團活動頻繁有關，近期的超級盃(Super Bowl)聚會也是重要原因，提醒民眾戴口罩、勤洗手、保持距離仍非常必要。

兩所學校也因此收緊防疫限制，馬里蘭大學規定師生在校全程戴口罩，任何室內外聚會不得超過五人，有特殊需求的課堂除外，但必須確保師生全程戴口罩並能保持社交距離，學校餐廳只提供外帶服務，學生也不準在宿舍大廳堂食。

此外馬里蘭大學規定，病例增加顯著的宿舍也將限制學生的活動，學生只能待在自己房間，不能參加實體課堂或工作；學校也會增加檢測 站，讓無症狀的學生接受檢測。

維吉尼亞大學的新規更嚴格，從19日晚7時起禁止所有實體聚會，已計畫好的活動必須取消或轉到線上，包括各類社團及學生組織的活動；實體課堂將繼續進行，但會限制課前、課後的聚集，避免師生在公共區域逗留。

維吉尼亞大學規定，住校生可在辦理必要事務的前提下離開宿舍，包括參與實體課，運動，購買日常飲食、生活、學習用品，參加志願工作等，校方也建議非住校生待在家裡，並減少與人接觸。