不滿女友與閨蜜單獨度假 新州獄警將兩人槍斃

新州23歲獄警梅南德茲射殺女友和其閨蜜。(Essex County Jail)

新州 哈德森郡(Hudson County)23歲獄警梅南德茲(John Menendez)，因不滿女友和閨蜜兩人外出度假不帶上自己，竟在接機後開槍將兩人射殺。梅南德茲隨後向警方自首，目前面臨兩項謀殺指控。

根據警方介紹，40歲的Anna Shpilberg是梅南德茲的女友，她當時與好友Luiza Shinkarevskaya一同度假歸來，梅南德茲則前往紐瓦克(Newark)機場接機。警方在紐瓦克發現兩人屍體，雙雙頭部中槍死亡。

事發後，身上沾滿鮮血的梅南德茲走去了路邊停著的一輛警車，並向車內的巡警自首稱其殺了兩人，「我把兩個人都殺了，逮捕我吧兄弟。這太瘋狂了，我不敢相信自己這麼做了。」

在一份口供記錄中，梅南德茲告訴警方，他對女友在沒有他的情況下外出度假感到很生氣。警方在法庭記錄中寫道，「兩名女子剛剛休假歸來，梅南德茲說安娜一直無視他的電話；他說他殺死了她們。」

梅南德茲在審訊中多次承認殺死了她和她的朋友。警方在Shinkarevskaya的屍體附近發現了兇器9毫米手槍。

根據新州先進傳媒報導，Shpilberg是一個15歲兒子的母親，職業是牙科保健師。據知情人士透露，兩人曾經都住在紐約布魯克林，從小就從烏克蘭移民到美國 ，卻不料因一場度假遭受無妄之災。

梅南德茲在哈德森郡監獄 工作約一年，他目前被關押在埃塞克斯郡監獄(Essex County Jail)，尚未確定開庭日期。