影╱芝橋港區華人住宅大火 消防員受困驚險跳樓求生

華人 聚居的橋港區一棟兩層樓房屋,19日清晨發生大火,至少造成四名消防隊員受傷,由於火勢延燒過快,其中一名消防員受困於濃煙與大火密布的屋頂,千鈞一髮之際從火災屋頂,跳到隔壁房子的陽台逃生,媒體攝影 機剛好從空中拍下驚險過程,根據指出,該房屋屋主為華人,該物業則分租給幾個家庭居住。

Talk about bravery. A Chicago Firefighter jumped to safety from a roof to the building next door as they were fighting a fire at 2712 S Lowe. pic.twitter.com/xPfKboFd48