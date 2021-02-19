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影╱芝橋港區華人住宅大火 消防員受困驚險跳樓求生

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
消防隊撲滅大火情形。(芝加哥消防局推特）
消防隊撲滅大火情形。(芝加哥消防局推特）

華人聚居的橋港區一棟兩層樓房屋，19日清晨發生大火，至少造成四名消防隊員受傷，由於火勢延燒過快，其中一名消防員受困於濃煙與大火密布的屋頂，千鈞一髮之際從火災屋頂，跳到隔壁房子的陽台逃生，媒體攝影機剛好從空中拍下驚險過程，根據指出，該房屋屋主為華人，該物業則分租給幾個家庭居住。

（影片來源：Sarah Jindra推特）

大火發生地點為橋港區27街夾Lowe街附近的兩層樓建物，芝加哥消防局表示，消防局接到舉報後，約在上午7時15分趕抵現場救火，由於火勢很大，延燒半小時後都還未完全撲滅，受傷送醫的消防隊員目前都沒有生命危險。

大火竄出濃密黑煙，從距離兩哩外的高樓都可以肉眼看到濃煙，起火原因及起火時間都還在調查。

WGN電視台的空中攝影隊在拍攝火災現場時，剛好捕捉到一名受困屋頂的消防隊員，被迫跳到隔壁民宅屋頂求生的過程，也讓人見識了消防工作的危險與消防人員的勇敢。

27街夾Lowe街的一處兩層樓建物發生大火。(citizen app截圖)
27街夾Lowe街的一處兩層樓建物發生大火。(citizen app截圖)
距離起火房屋約兩哩外的高樓，可清楚看見濃煙。(特派員黃惠玲/攝影)
距離起火房屋約兩哩外的高樓，可清楚看見濃煙。(特派員黃惠玲/攝影)

華人 攝影 芝加哥

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