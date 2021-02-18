馬州現首例巴西變種病毒確診病例 返美後病逝

馬州州長霍根(Larry Hogan)稱馬州出現首例巴西變種病毒(P.1 variant)確診病例。(美聯社)

馬州 17日出現首例巴西變種病毒 (P.1 variant)確診病例，且已病逝，州長霍根(Larry Hogan)表示，該患者超過65歲，近期曾到國外旅遊，州府已在追蹤所有接觸者；華府 近日也有四人確診變種病毒，包括三名英國變種(B.1.1.7)和一名南非變種(B.1.351)病例。

馬州衛生廳發表聲明稱，該巴西變種病例是馬州首例，年齡超過65歲，近期曾赴國外旅遊，返回馬州不久就病逝；截至目前馬州已出現三種變種病毒，包括有三人確診的南非變種病毒，以及三人確診的英國變種病毒。

巴西變種病毒在美國的確診最早可追溯到1月，現有研究表明，該變種病毒與英國、南非兩種病毒一樣，具有較高的傳染性，但不確定是否更致命，或是否造成更嚴重的病症；病毒專家表示，新冠病毒持續傳播，在廣泛傳播的同時必然產生變種，可能導致現有疫苗失效，更可能因為傳播速度加快會造成更大規模的感染。

華府近日也出現四名變種病毒確診，包括三名英國變種和一名南非變種病例，但市府未提供四名病例近期的旅行信息，華府衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)表示，華府近期新冠病例日增量、住院病患、新冠病歿人數都在下降，但新出現的變種病毒恐怕會導致疫情加劇，因此呼籲民眾謹慎防疫，建議戴兩個口罩，加強防護效果。

內斯比說，由於市府目前沒有檢測變種病毒的能力，市府難以確認變種病毒在社區的擴散情況，目前市府仍在與聯邦疾病防治中心(CDC)合作追蹤這四名病例的信息。

馬州與維州都已出現英國、南非變種病毒確診，因此內斯比表示「華府出現這類確診並不意外」，但她仍提醒民眾不可掉以輕心，變種病毒傳染性強，會給大華府各地近期的防疫和疫苗工作帶來新壓力。