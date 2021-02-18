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第二劑疫苗副作用明顯 專家建議提前請病假

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州民眾排隊等待接種新冠疫苗。(美聯社)
新州民眾排隊等待接種新冠疫苗。(美聯社)

全美疫苗接種進行中，新州已有超過百萬人接種疫苗，許多人正在等待第二劑疫苗接種。羅格斯大學(Rutgers University)轉化醫學和科學(translational medicine and science)副院長Reynold Panettieri指出，疫苗會帶來一些輕微的副作用，尤其是第二劑。

根據聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的說明，一些居民在第一次注射後就已經產生了反應，但副作用通常會在第二劑時出現，無論是使用輝瑞(Pfizer)還是莫德納(Moderna)疫苗。

FDA稱輕微反應可持續數天，包括注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉疼痛、發冷、關節痛和發燒。專家建議能夠請假者提前請病假。

羅文大學(Rowan University)副教授Kanad Mukherjee說，如果居民有病假的話，那就提前請假，「我認為這不是一個壞主意，因為不少人在第二次接種後出現副作用，請病假來緩衝、休息將是一件好事。」

關於副作用的報導使一些居民感到恐懼。但是Panettieri強調說到目前為止，疫苗已被證明是安全的，嚴重的不良反應極為罕見，「當要給大批人群接種時，有過敏反應可以預見，但是絕大多數事件並不嚴重。」

據美國國家心肺和血液研究所(National Heart Lung and Blood Institute)稱，已經有一些報導表明，在進行某些接種後，會出現嚴重甚至危及生命的反應，包括免疫性血小板減少症；這種罕見的出血狀況是血液不會像預期的那樣凝結，可能導致容易或過度的瘀傷和出血。

紐約時報最近報導接種後36例罕見的血液病。Panettieri說，在全美範圍內進行的超過5600萬次接種僅有36例，如此低的比率表明疫苗實際上非常安全，且仍不清楚血液疾病是否與疫苗真正相關。

Mukherjee說，目前關於疫苗過敏反應的報導非常少，沒有因過敏反應而導致的死亡病例。在疫苗接種站完成接種後，接種站通常需要等候至少15分鐘，且工作人員現場備有EpiPens、貝那代爾、類固醇和其他治療藥物。

他指出新冠疫苗實際上比麻疹和風疹疫苗更安全，「麻疹或風疹疫苗中導致免疫性血小板減少症的機會約為10萬分之6。」

疫苗 過敏 紐約時報

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