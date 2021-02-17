麻州18日起開放逾100萬年滿65歲者施打疫苗

麻州州長宣布18日起開放逾100名年滿65歲的居民接種疫苗。圖為麻州吉列體育館接種站。(美聯社)

麻州 州長貝克17日宣布麻州疫苗 計畫於18日進入第二階段第二步驟，65至74歲及有兩種或以上併發症的居民周四起有資格接種疫苗。

麻州使用聯邦疾病控制與預防中心(CDC)批准健康狀況和哮喘列表來確定資格，合併症疾病包括癌症、慢性腎臟疾病、吸煙、唐氏綜合症、各種心臟病，二型糖尿病和肥胖症等。

麻州預計能獲得更多聯邦分配疫苗，但州長警告，第二階段第二步驟將有逾100萬人符合施打條件，如果麻州每周像現在只從聯邦政府獲得11萬劑疫苗，那預約者將要等待至少一個月的時間才能打第一劑預苗。

公衛署長蘇德斯說，麻州年滿75歲人口中，有超過50％的人已經接種第一劑疫苗。麻州已收到聯邦官員的消息說，麻州有望每周獲得13.9萬第一劑疫苗的分發數量，比迄今每周11萬劑增加26％。

她說，18日麻州大型疫苗接種站將提供七萬個新的疫苗接種預約名額；麻州也加快低收入 和低收入老人公寓住房居民和工作人員的資格。

日前宣布的「陪伴計畫」，僅適用於陪伴年滿75歲老人至大型疫苗接種站注射者，不適用新開放類別。

麻州第二階段第三步驟將包括幼教和K-12教育工作者、食品和雜貨工人、公用事業員工、交通和公共衛生工作者。第四步驟將開放給患有一種合併症者

。官員指出，如果聯邦疫苗供應量增加，麻州有望在今春開始一般大眾施打疫苗的第三階段。