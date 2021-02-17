未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

UIUC研究生雇員組織發起聲援陳一東網路簽名。(網站截圖)

就讀香檳伊利諾大學(UIUC)物理學博士班四年級的中國留學生 陳一東(Ivor Chen)，因違反該校防疫 規定，未定期接受新冠病毒檢測 ，遭裁決「開除學籍、註銷簽證」的嚴厲懲罰，儘管陳一東提出上訴但未成功，支持陳的UIUC研究生雇員組織(The Graduate Employees' Organization，GEO)發起連署，望透過公眾壓力，說服學校恢復陳的學籍，這項簽名行動到17日止已獲逾1.8萬人聲援。

●UIUC已至少開除50名違反防疫規定的學生

該校公眾事務副校長卡勒爾(Robin Kaler)17日透過電郵向本報表示，受限於聯邦隱私法，她無法進一步說明陳一東的案例，但她指出，在這次大流行期間，學校最優先任務就是確保學生、教師、工作人員與社區的安全，這也是為何學校嚴格執行檢測等防疫規定的原因。

根據該校學生長(Dean of Students)布萊恩(Stephen Bryan)之前曾提到，在春季班開始前，有超過2700名學生違反了防疫規定，其中有50名學生遭開除學籍，另外還有11個組織也因此受到制裁。

●考慮同住母親為染疫高風險 陳一東幾乎足不出戶

GEO指出，陳一東因為考慮同住的母親為高風險感染族群，因此去年疫情爆發後，除了偶爾出去採買，幾乎足不出戶，去年秋季班開始後，由於他自己都居家網課且沒有出門，自認符合校方「全網課且非必要不出門者，可免接受檢測」標準，加上考慮外出檢測可能增加染疫危險，影響母親健康，所以一直都未接受學校的病毒檢測。

去年12月11日，陳一東前往非位於校園內，但實際上卻為UIUC名下財產的精算師協會(Society of Actuaries)大樓，準備參加考試，就在他進入大樓時，因無法出示檢測證明而遭拒入內，當時戴著口罩的陳一東，聽從指示離開，整個過程不到五分鐘。

●去年12月底 突接到校方紀律處分通知

緊接著在去年12月21日，陳一東突然收到了學校的紀律處分通知，指控他從秋季班開學後，從未接受校方規定每周兩次的病毒檢測，明顯違反了學校的防疫規定。

陳對此處罰非常驚訝，他稱自己一直遵守防疫規定，但他提到，未看到也不知道校方秋季學期規定「需通過申請才能免除檢測」，至於今年春季班開學前，他收到了要求學生「要想免除檢測，需提出申請」的郵件，也即刻送出申請並取得免除檢測的許可。

●GEO稱校方群發郵件太多 有造成混淆可能

GEO聲援陳一東稱，去年秋季班開學時，校方於9月24日送出群發通知，要求不接受檢測學生需提出豁免申請，但陳一東表示沒有看到此郵件或通知，GEO表示，「我們收到的郵件很多」，GEO說，陳一東在春季班收到學校郵件時，就立刻提出了豁免檢測申請，「這也是我們主張既然春季學期願意遵守規定，卻以違反校規而開除陳一東學籍是不正確的作法」。

●校方裁決開除學籍且禁入校園 陳一東上訴遭駁回

收到違反校規通知後，陳一東向GEO求助，並由該組織代表陪同出席今年1月29日舉行的該校學生紀律委員會聽證，然而GEO說，當天委員會只給陳一東約10分鐘陳述理由，根本不讓GEO代表發言，接著就公布了相關處罰，包括「開除學籍一年」、「兩篇1000字的檢討書(reflective essays)」、「由伊大警察部門監督執行，禁止陳進入校園」、「一年後如想復學，必須提交請願書」、「需參與80小時的社區服務」。

無法接受該嚴厲懲處的陳一東，接著上訴到學術參議會學生紀律委員會(Academic Senate Committee on Student Discipline)，但2月11日遭否決；此外，GEO於2月1日代表陳一東提出二級申訴(Level 2 grievance)，校方5日也予駁回，目前GEO已經將申訴升級到三級，假使再度遭駁回，陳一東只能尋求漫長的法律仲裁程序解決。

由於陳一東的學籍遭除，他的學生簽證也被迫註銷，假使他無法盡快找到可合法居留的工作或管道，可能很快就得離境，這對在美求學多年，好不容易學位在望的陳一東來說，等於所有努力遭到扼殺，GEO因此希望爭取透過公眾壓力，讓該案有轉圜餘地。

●UIUC：確保安全為首要任務 審查過程公開

卡勒爾說，她無法針對學生個案做出評論，但詳細說明了該校所有新冠病毒防疫規定都定期公開在校內各種平台，也明確列出了違反者可能遭受的後果及審查流程。

她說，為了避免信息的不完整而引起相互矛盾衝突，校方不斷提醒各院院長、主任與部門負責人，在與師生溝通防疫問題時，應參閱www.covid19.illinois.edu網站，並詳讀校方發出的官方郵件。

至於學生懲戒程序過程中，校方提供了受指控者「書面指控書」、「指導老師一起出席聽證」、「提供證據與證詞的權利」，還有「提出上訴的權利」，這些程序都由參議院及學生解決辦公室(Senate in partnership with the office of Student Conflict Resolution，OSCR)一起作業。

此外，開除學籍的案例與上訴案件，也都由學生、教職員組成小組審理與裁決。

她說，在審理與上訴過程中，學生都很清楚自己的權益、責任與選擇，假使上訴後一段合理時間內，有更新的可能影響結果證據，可提供給OSCR作為重新考慮決定的依據。

卡勒爾表示，在這次大流行期間，學校的最優先任務就是確保學生、教師、工作人員與社區的安全，這也是為何學校嚴格執行檢測等防疫規定的原因。