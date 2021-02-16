我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲糾纏太子黨 習近平出手斬螞蟻

眾院民主黨紓困案7重點 每戶減稅3100元

凍到不行 德州有人燒木炭取暖中毒

德州訊
歷史性冰風暴14日席捲北德州，嚴峻的天候導致電力供應吃緊。(德州電力委員會)
歷史性冰風暴14日席捲北德州，嚴峻的天候導致電力供應吃緊。(德州電力委員會)

歷史性冰風暴14日席捲北德州，部分地區創下最新低溫，嚴峻的天候將在北德州降下多達七吋積雪，導致電力供應吃緊。數據指出，16日有近40%的奧斯汀（Austin）電力公司用戶，在又冷又暗的情況下生活超過了24小時。有人為了取暖在室內燃燒木炭，導致一氧化碳中毒。奧斯汀消防局呼籲民眾，千萬別在室內燃燒木炭。

Jake Nuncio住在奧斯汀南邊，15日凌晨1時家裡斷了電，原以為電力可能在1小時左右恢復，沒想到電力始終沒有恢復。擔心家中剛出生的嬰兒凍壞，他才跟著家人開車前往阿姨家避難。他形容當時情況說，當晚室內溫度只有華氏30度，完全沒有暖氣，家人都凍壞了，不管穿多少層都沒用。居住在Allandale的Martin Bauer也有類似遭遇，家中斷電之後的室內溫度太冷，無法繼續待下去，只好開車去沒停電的父母家中避寒。

然而，有些民眾並不像Martin Bauer及Jake Nuncio這麼幸運，有除了家以外的地方可躲避寒冷。無可奈何之下點燃燒火柴，以為只要有火就可以保暖，卻意外吸進太多一氧化碳而中毒。德州緊急管理部門（Texas Department of Emergency Management）主管Nim Kidd強調，在室內千萬不可燒煤氣燃物；不要將已發動的車輛長時間停放在室內車庫；不應開著烤箱來取暖。

值得一提的是，小型取暖氣發生火災的危險性也挺高。美國消費者產品安全委員會( U.S. Consumer Product Safety Commission ) 數據指出，每年都有平均超過2萬5000棟住宅，發生火災的原因跟小型取暖氣有關。CDC也提醒民眾，最好也避免在室內使用煤氣爐及其他燃煤器具。截至15日晚間，尚有超過400萬名德州住戶斷電。

德州 美國 風暴

上一則

冷到太陽能、風能、天然氣設備故障 致德州大停電

延伸閱讀

冷到太陽能、風能、天然氣設備故障 致德州大停電

冷到太陽能、風能、天然氣設備故障 致德州大停電
圖輯／破紀錄的暴風雪 從未見過這樣的德州

圖輯／破紀錄的暴風雪 從未見過這樣的德州
天寒地凍靠發電機取暖 傳出一氧化碳中毒死傷意外

天寒地凍靠發電機取暖 傳出一氧化碳中毒死傷意外
周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨
暴風雪襲美 48州2.45億人挨凍…德州最慘 全美燃料恐漲價

暴風雪襲美 48州2.45億人挨凍…德州最慘 全美燃料恐漲價
北德州低溫 17日將破紀錄

北德州低溫 17日將破紀錄

熱門新聞

20歲大學生齊恩斯(Alexander Kearns)。(kearns家庭檔案照)

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

2021-02-09 15:32
報稅季節12日啟動，IRS提醒納稅人留意「幽靈報稅員」。(pexels)

報稅季啟動 IRS提醒留意「幽靈報稅員」

2021-02-14 01:21
下周起全美有四個城市將率先推出免費搭Uber到華格林藥局打新冠疫苗的服務。(美聯社)

免費搭Uber到華格林打疫苗 全美4城市先啟動

2021-02-09 11:39
芝加哥15日大雪加上強風，導致能見度低，氣象局呼籲民眾非必要勿外出。(特派員黃惠玲/攝影)

零下20度 降雪14吋 ！新一波暴風雪襲芝城

2021-02-15 09:58
大雪埋住了所有停在路旁的車輛。(讀者提供)

圖輯／我的車呢？芝城大雪 華人找車挖車忙

2021-02-16 11:36
耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

2021-02-07 15:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感

台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感
暴風雪襲美 48州2.45億人挨凍…德州最慘 全美燃料恐漲價

暴風雪襲美 48州2.45億人挨凍…德州最慘 全美燃料恐漲價
美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因

美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因
周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨
川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍

川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍