凍到不行 德州有人燒木炭取暖中毒

歷史性冰風暴14日席捲北德州，嚴峻的天候導致電力供應吃緊。(德州電力委員會)

歷史性冰風暴 14日席捲北德州 ，部分地區創下最新低溫，嚴峻的天候將在北德州降下多達七吋積雪，導致電力供應吃緊。數據指出，16日有近40%的奧斯汀（Austin）電力公司用戶，在又冷又暗的情況下生活超過了24小時。有人為了取暖在室內燃燒木炭，導致一氧化碳中毒。奧斯汀消防局呼籲民眾，千萬別在室內燃燒木炭。

Jake Nuncio住在奧斯汀南邊，15日凌晨1時家裡斷了電，原以為電力可能在1小時左右恢復，沒想到電力始終沒有恢復。擔心家中剛出生的嬰兒凍壞，他才跟著家人開車前往阿姨家避難。他形容當時情況說，當晚室內溫度只有華氏30度，完全沒有暖氣，家人都凍壞了，不管穿多少層都沒用。居住在Allandale的Martin Bauer也有類似遭遇，家中斷電之後的室內溫度太冷，無法繼續待下去，只好開車去沒停電的父母家中避寒。

然而，有些民眾並不像Martin Bauer及Jake Nuncio這麼幸運，有除了家以外的地方可躲避寒冷。無可奈何之下點燃燒火柴，以為只要有火就可以保暖，卻意外吸進太多一氧化碳而中毒。德州緊急管理部門（Texas Department of Emergency Management）主管Nim Kidd強調，在室內千萬不可燒煤氣燃物；不要將已發動的車輛長時間停放在室內車庫；不應開著烤箱來取暖。

值得一提的是，小型取暖氣發生火災的危險性也挺高。美國 消費者產品安全委員會( U.S. Consumer Product Safety Commission ) 數據指出，每年都有平均超過2萬5000棟住宅，發生火災的原因跟小型取暖氣有關。CDC也提醒民眾，最好也避免在室內使用煤氣爐及其他燃煤器具。截至15日晚間，尚有超過400萬名德州住戶斷電。