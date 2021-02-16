冷到太陽能、風能、天然氣設備故障 致德州大停電

極地風暴讓德州出現零度低溫。（Getty Images）

到底為什麼德州 的供電系統那麼脆弱? 因為德州未加入聯邦電網，再加入上天冷導致太陽能、風能和天然氣等設備凍結無法發電，導致大停電。

極地暴風籠罩德州，除了帶來1949年以來的最低溫 ，達拉斯地區的溫度甚至低於零度，還讓德州多數地區氣溫只有個位數。除了一般民眾叫苦連天，農民也是唉唉叫，類似萵苣種植商就因為溫室停電，整批農作報銷。德州的供電系統太脆弱，禁不住一場暴風雪考驗，相信是400多萬停電戶最想問的問題。

除了德州本身發電系統的限制外，專家分析，最大的原因是德州為了保持自身供電體系的自由度，因此不願加入聯邦電網，但碰到這次的強烈風暴 ，本來的「優點」成了致命的「缺點」，讓很多德州人無電可用，甚至異想天開在家中發動車子取暖，結果導致一氧化碳窒息死亡。

當然，德州是全美最大的能源供應地，但也是全美最大的能源消耗地，不加入聯邦電網，確實是可以讓德州電商有更多自主空間，但就像這次碰到酷寒成災的完美風暴，連德州電力可靠委員會（ERCOT）執行長馬格尼斯（Bill Magness）都坦承，負責德州90%電力供應的ERCOT根本準備不足。

ERCOT開始分區停電，負責休士頓地區的CenterPoint Energy也在16日宣布採取同樣措施，受影響的人數達到127萬人，而且還可能拖上好幾天。ERCOT的馬格尼斯說，德州一般的用電高峰都在夏季，但是這次的冰風暴卻讓德州供電突然吃緊，因為日照不足讓太陽能電板無法發電，極度低溫與冰雪又讓風電無法運作，加上寒冷天候讓天然氣設備結凍，因此才會導致大停電的狀況。