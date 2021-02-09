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63歲德州婦人尋真愛 遭假藝人騙十萬元

編譯組／綜合報導
圖說：真正的Bruno Mars。（@BrunoMars）
圖說：真正的Bruno Mars。（@BrunoMars）

休士頓男子阿祖翁胡（Chinwendu Azuonwu）2018年假冒藝人Bruno Mars（火星人布魯諾），詐騙時年63歲的德州婦人，得手10萬美元。但他與共犯阿瑪迪（Basil Amadi）直到上周才被警方逮捕，且在哈里斯縣的假釋法庭上宣稱彼此並不認識，也不知道資金來源。不過阿祖翁胡仍被依洗錢的三級重罪起訴，交保金設為3萬元。

 家住北德的婦人報警時表示，她在2018年9月間開了Instagram帳號，想要尋找真愛。之後假冒成Bruno Mars的人與她連絡，並不斷傳給她巡迴演出的訊息與照片，讓婦人以為對方真的有愛。但這位「Bruno Mars」之後卻宣稱巡演需要「友情贊助」，因此婦人先提供了1萬元，過了2天對方又要了9萬元。

 警方展開調查後發現，10萬元資金都被匯到阿祖翁胡與共犯阿瑪迪名下的不同帳戶。但在警方準備查扣時阿祖翁胡名下的9萬元時，帳戶卻已經被提領一空。阿祖翁胡等人接受訊問時，阿祖翁胡否認認識阿瑪迪，也不知道阿瑪迪為何提領9萬元。雖然兩人都因洗錢被起訴，但阿瑪迪的被捕原因尚不清楚。

 

德州 美元 詐騙

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