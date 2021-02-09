網路愛情詐騙猖狂 麻州人去年被騙800萬元

FBI在情人節到來之際提醒民眾留意網路上的愛情詐騙。(取自FBI網路犯罪投訴中心網站)

情人節即將到來，聯邦調查局(FBI )波士頓 辦事處9日提醒，愈來愈多的愛情詐騙 在每年此時尤其普遍，民眾要提高警覺。

據該局接獲報案的統計數據，361名麻州居民2020年因為約會網站、聊天室、電子論壇上的浪漫騙局損失800萬6260元；緬因州有57人報告的損失總額為151萬4636元； 71名新罕布夏州居民總共損失82萬326元；80名羅德島州居民被騙了約138萬1336元。

FBI 表示，在新冠疫期，許多人與世隔絕，也導致更多人在網上尋求愛情，對詐騙者來說，是個很好的機會；這些人非常有技巧，他們花費數小時巧妙地取得受害者的信任和個人信息；有些時候還說明受害者做為人頭替人非法轉移資金。

FBI波士頓辦事處探員博納弗隆塔(Joseph R. Bonavolonta)說，這些騙局通常對受害者造成經濟和情感上災難性的破壞，他們很少能收回被騙的錢和挽回經濟損失。即使此類欺詐十分令人難堪，FBI鼓勵受害者要報案，與該局合作追究詐騙者的法律責任。

2020年全美各地向該局網路犯罪投訴中心舉報的愛情騙局有2萬3768件，比2019年增加4295起。與2投訴相關的損失總計約6.05億元之多。

FBI提醒民眾注意網上戀情的一些潛在警訊，危險信號包括對方要索不當照片或財務信息，這些照片或財務信息以後可能會被用為勒索。FBI聲明中告誡民眾不要向不認識的人寄錢。

任何懷疑其在線關係有欺詐可能者都應該立即停止所有聯繫；如果已經匯款，應立刻聯絡和告知金融機構有關資金轉移的消息，並立刻上FBI網路犯罪投訴中心網站(ic3.gov) 舉報。