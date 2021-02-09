誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

20歲大學生齊恩斯(Alexander Kearns)。(kearns家庭檔案照)

芝城 西郊瑞柏市的一名20歲大學生齊恩斯(Alexander Kearns)，因使用投資 應用軟體「羅賓漢 」(Robinhood)開立期權交易戶頭，導致出現73萬元的帳面虧損，這名大學生誤以為自己欠下巨債，不堪壓力選擇輕生，其父母與妹妹因此將「羅賓漢」一狀告上法庭，指控該公司引誘無經驗的投資者陷入高風險的複雜投資，而釀成憾事。

近期成為許多股市新手最紅的投資app「羅賓漢」，目前用戶超過千萬人，免手續費是最大吸客賣點，主要用戶包括大學生和股市菜鳥等，日前該app才因暫停遊戲驛站(Game Stop)的購入而遭投資人告上法院。

齊恩斯的父母指責「羅賓漢」引誘像他們兒子一樣的缺乏經驗投資者，冒高風險去使用負責的金融工具，例如他們兒子選擇的期貨交易，但卻沒有提供必要的顧客服務與投資指導。

訴狀指出，「羅賓漢」將其交易平台打造得像電玩遊戲來吸引年輕用戶，並把現實可能遭遇的風險降到最低。

訴狀陳述，齊恩斯從高中最後一年就開始使用「羅賓漢」，去年夏天他因為購買期權，導致帳戶上顯示高達73萬元的虧損，「他完全陷入恐慌，接下來好幾個小時，他多次嘗試與羅賓漢的代表聯繫都告失敗」。

最糟糕的是他沒有意識到，他所看到的帳面負73萬現金餘額，並非反映用戶的投資價值或債務，而是由於複雜的期權交易，導致出現暫時性現金負數，事實上他的帳戶還有1.6萬元。

齊恩斯父母表示，「羅賓漢」從來沒有向兒子解釋這一點，也沒有回應他的絕望求助，進而導致他極度痛苦，甚至無法控制的以為自殺是唯一的選擇。

在他自殺身亡後隔一天，羅賓漢終於寄給他一封的電子郵件表示，他並沒有負債，該筆金額僅是暫時顯示的金額。

羅賓漢表示，公司對於這起事件感到難過，目前正審查選擇權交易產品，以確認是否有需要進行修改。