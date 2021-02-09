我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州診所遭槍手炸彈攻擊 5人傷勢危急凶手被捕

川普彈劾案參院開審 民主黨：指控基於事實

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

特派員黃惠玲/芝加哥報導
20歲大學生齊恩斯(Alexander Kearns)。(kearns家庭檔案照)
20歲大學生齊恩斯(Alexander Kearns)。(kearns家庭檔案照)

芝城西郊瑞柏市的一名20歲大學生齊恩斯(Alexander Kearns)，因使用投資應用軟體「羅賓漢」(Robinhood)開立期權交易戶頭，導致出現73萬元的帳面虧損，這名大學生誤以為自己欠下巨債，不堪壓力選擇輕生，其父母與妹妹因此將「羅賓漢」一狀告上法庭，指控該公司引誘無經驗的投資者陷入高風險的複雜投資，而釀成憾事。

近期成為許多股市新手最紅的投資app「羅賓漢」，目前用戶超過千萬人，免手續費是最大吸客賣點，主要用戶包括大學生和股市菜鳥等，日前該app才因暫停遊戲驛站(Game Stop)的購入而遭投資人告上法院。

齊恩斯的父母指責「羅賓漢」引誘像他們兒子一樣的缺乏經驗投資者，冒高風險去使用負責的金融工具，例如他們兒子選擇的期貨交易，但卻沒有提供必要的顧客服務與投資指導。

訴狀指出，「羅賓漢」將其交易平台打造得像電玩遊戲來吸引年輕用戶，並把現實可能遭遇的風險降到最低。

訴狀陳述，齊恩斯從高中最後一年就開始使用「羅賓漢」，去年夏天他因為購買期權，導致帳戶上顯示高達73萬元的虧損，「他完全陷入恐慌，接下來好幾個小時，他多次嘗試與羅賓漢的代表聯繫都告失敗」。

最糟糕的是他沒有意識到，他所看到的帳面負73萬現金餘額，並非反映用戶的投資價值或債務，而是由於複雜的期權交易，導致出現暫時性現金負數，事實上他的帳戶還有1.6萬元。

齊恩斯父母表示，「羅賓漢」從來沒有向兒子解釋這一點，也沒有回應他的絕望求助，進而導致他極度痛苦，甚至無法控制的以為自殺是唯一的選擇。

在他自殺身亡後隔一天，羅賓漢終於寄給他一封的電子郵件表示，他並沒有負債，該筆金額僅是暫時顯示的金額。

羅賓漢表示，公司對於這起事件感到難過，目前正審查選擇權交易產品，以確認是否有需要進行修改。

羅賓漢 投資 芝城

上一則

新高！喬州去年逾90萬人買槍自衛 女性、非裔、老人大增

下一則

費城有條件放寬餐館室內容量至50％

延伸閱讀

聊天程式Clubhouse中國暴紅 邀請碼炒至100美元

聊天程式Clubhouse中國暴紅 邀請碼炒至100美元
GameStop狂潮啟示：市場民主化如雙面刃

GameStop狂潮啟示：市場民主化如雙面刃
財經簡訊

財經簡訊
GameStop狂潮 雖有馬斯克掀波 難除「擦鞋童」陰影

GameStop狂潮 雖有馬斯克掀波 難除「擦鞋童」陰影
此羅賓漢非彼羅賓漢！美股大戰讓這個英國社團暴紅

此羅賓漢非彼羅賓漢！美股大戰讓這個英國社團暴紅
10月來最慘一周…GameStop攪亂美股 國會促監管

10月來最慘一周…GameStop攪亂美股 國會促監管

熱門新聞

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

2021-02-06 14:43
遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

2021-02-02 17:20
耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

2021-02-07 15:42
九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

2021-02-01 20:49
陳莉與丈夫周宇之前均在全國兒童醫院研究機構任職。(google earth)

竊取醫學機密 俄州華女判賠260萬 監禁2.5年

2021-02-04 10:41
下周起全美有四個城市將率先推出免費搭Uber到華格林藥局打新冠疫苗的服務。(美聯社)

免費搭Uber到華格林打疫苗 全美4城市先啟動

2021-02-09 11:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國
打完疫苗25分鐘…紐約七旬翁昏迷倒地 送醫不治

打完疫苗25分鐘…紐約七旬翁昏迷倒地 送醫不治
超級盃／鬧場幕後主使竟是性感美女 身價超過480萬

超級盃／鬧場幕後主使竟是性感美女 身價超過480萬
趙少康選2024 王金平、朱立倫、韓國瑜都給同一個答案

趙少康選2024 王金平、朱立倫、韓國瑜都給同一個答案