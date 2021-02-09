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免費搭Uber到華格林打疫苗 全美4城市先啟動

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免費搭Uber到華格林打疫苗 全美4城市先啟動

特派員黃惠玲/芝加哥報導
下周起全美有四個城市將率先推出免費搭Uber到華格林藥局打新冠疫苗的服務。(美聯社)
下周起全美有四個城市將率先推出免費搭Uber到華格林藥局打新冠疫苗的服務。(美聯社)

好不容易接到通知可以去接種新冠疫苗，卻苦無交通工具的困擾有解了！連鎖藥局華格林(Walgreens)9日宣布，下周起與優步(Uber)網約車合作，陸續於芝加哥市、亞特蘭大市、休士頓以及德州艾爾帕索(El Paso)等四個城市推出試點，凡要前往醫院與華格林藥局施打疫苗者，都可享受免費搭優步的優惠。

華格林宣布，參與首批合作計畫的優步車，將提供已經接到接種通知的無車民眾，免費搭載前往華格林、疫苗施打診所的服務，此計畫獲得國家城市聯盟(National Urban League)等慈善機構的支持，並藉此獲得哪些人需要搭車的資訊。

華格林說，該計畫最快預計從下周開始，亞特蘭大將率先實施，接著再擴大到其他三個城市，這項計畫也是Uber去年12月宣布將參與推動加速疫苗接種的項目之一。

華格林藥局預計12日起擴大在全美疫苗施打服務規模，這家全美第二大規模的連鎖藥局，將在15個州以及芝加哥市、紐約市等範圍內的據點，向優先接種群體提供疫苗接種。

拜登政府上周宣布，會開始向全美6500家零售商店直接配送疫苗，最終希望達到四萬家的目標。

到目前為止，由於供應數量有限，疫苗推廣速度放緩，這也反映了更廣泛的醫療健保資源不平等問題，疾病防治中心CDC的一項研究顯示，在新冠疫苗開始施打的第一個月期間，至少有1300萬人接種了第一劑，而這些人大多數是老年人、白人與女性。

許多疫苗登記網站都必須仰賴使用網路，然而對許多老年人來說，網路登記顯得複雜，而沒有手機或家中無網路者，要上網登記接種更是遙不可及。

疫苗 藥局 亞特蘭大

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