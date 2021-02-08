「燃亮華埠」迎牛年 芝市長：12日為全城中國新年日

「燃亮華埠」熱鬧迎牛年。(特派員黃惠玲/攝影)

新冠疫情 導致過去一年華埠 各種大小喜慶活動絕跡，剛於周末舉行的「燃亮華埠」點燈儀式中，久違舞龍、舞獅於鑼鼓聲中現身，為近日風雪酷寒籠罩的芝城，帶來熱鬧暖意，25區區長盧漢士於在活動上，代表芝加哥 市市長萊特福特發布「2月12日芝加哥中國農曆新年日」文告(proclamation)，同時獻上新春祝福。

這項活動由芝加哥福建商會、華埠治安基金會、芝加哥中文學校聯合主辦，由於春節為華人最重要的年節慶典，受疫情影響已經沈寂將近一年的華埠，迎來華裔州眾議員馬靜儀、財長方仲華(Michael W. Frerichs)、庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)及區長盧漢士等人到場共襄盛舉。

點燈儀式在戶外的華埠停車場入口處舉行，華埠治安基金會會長黃暉首先感謝福建商會過去兩年全力支持春節掛燈籠活動，包括商會會長鄭時坦與義工在過去三周冒著風雪與嚴寒天氣，將上千只燈籠及100對中國結LED彩燈，逐一掛上華埠街道，他也提到，廣州協會也協助在永活街一帶掛上紅燈籠，讓整個華埠顯得紅紅火火、喜氣洋洋。

此外，舍麥路夾永活街的停車場入口處，也安裝了一組熊貓彩燈，入夜後綠竹與熊貓燈亮起，讓華埠格外具有傳統春節過節氣氛。

與會官員們陸續致詞表示，走過過去一年的重重挑戰與考驗，祈願新的牛年否極泰來，「牛」轉乾坤且每個人「牛」氣沖天。

點燈儀式當天，儘管剛好遇到超級低溫的寒流來襲，包括鄭時坦、華埠治安基金會副會長劉紅、芝加哥中文學校校長徐婕雯等均早早到場協助安排慶典進行，此外，每年的華埠春節遊行今年已經宣布取消，當天的點燈儀式也成為今年華埠春節最具代表性活動，主辦單位希望能夠因此為華埠帶來好彩頭，開啟牛年順利平安且帶動商圈早日復甦。