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假釋女靠這款保養品 三度拆GPS腳鐐犯案

休士頓訊
休士頓女囚犯希艾拉 Sierra用「凡士林」拆卸腳上的GPS定位裝置。（截圖FOX26)
休士頓女囚犯希艾拉 Sierra用「凡士林」拆卸腳上的GPS定位裝置。（截圖FOX26)

休士頓女囚犯希艾拉(Astrid Sierra)去年6月，答應在腳踝上裝GPS定位裝置，成功被保釋出獄。沒想到出獄後仍不知悔改，在無人知曉的情況下，曾三度使用「凡士林」(Vaseline)成功拆卸GPS定位裝置，繼續犯罪。消息一出，引起公眾疑慮及擔憂。負責該案的法庭表示將追查到底，以防萬一。

哈里斯縣（Harris County）助理檢察官貝勞(Yasmeen Belal)表示，希艾拉日前拿刀威脅一名12歲男孩，在男孩掙扎下，才啟動了希艾拉腳踝上的GPS定位裝置。

事實上，這並不是希艾拉出獄後首度犯罪。貝勞表示，希艾拉今年1月6日在W Bellfort街上6300號附近的一棟公寓停車場，也曾掏槍威脅一輛皮卡車主下車，硬生生奪走了一輛車。貝勞說，女犯希艾拉被逮補時向警方自首，「凡士林」可協助拆掉腳上的GPS定位裝置。

警方不解的說，警方完全沒收到任何關於GPS定位裝置被拆除的訊息，猜測希艾拉腳上的GPS定位裝置可能綁的不緊，才有辦法迅速的拆卸裝置。不過另有警方認為，假設希艾拉腳上的GPS定位裝置不緊，在希艾拉隔三差五與警方面談的時候，應該會有人發現。警方認為該案相當異常，並為此感到有些擔憂，認為這是個嚴重問題。

Astrid Sierra去年6月，答應在腳踝上裝GPS定位裝置，成功被保釋出獄...
Astrid Sierra去年6月，答應在腳踝上裝GPS定位裝置，成功被保釋出獄。（截圖FOX26)

休士頓

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