我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔少年公路尋短 遭賓州警擊斃 目擊視頻「舉雙手」家人促查

圖輯／數百人追悼李揚國 陪他最後一次看摯愛華埠

華裔少年公路尋短 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

記者張筠／華盛頓報導
陳智博(右一)去年底尋死時被州警槍殺，家人近日提告聯邦政府，並要求州檢察長徹查此案。（陳智博家人及律師提供）
陳智博(右一)去年底尋死時被州警槍殺，家人近日提告聯邦政府，並要求州檢察長徹查此案。（陳智博家人及律師提供）

賓州19歲華裔少年陳智博(Christian Hall)去年12月30日，因受抑鬱情緒折磨在高速公路上尋死的過程中被州警槍殺，其家人近日向聯邦法院提吿，州警表示陳智博當時持槍指向警察，警方因此將其擊斃，但陳智博及其家人的代表律師克魯普(Ben Crump)稱，目擊者拍下的視頻顯示完全不同的情況，要求賓州檢察長徹查此案，他們也在網上發起「Justice for Hall」運動，為陳智博家庭討回公道。

州警表示，陳智博去年12月30日，持槍站在Monroe郡Hamilton Township附近的I-80高速公路上尋死，警方到達現場後，要求他將武器放下，但後來他又伸手去拿槍，州警稱其「在某一時刻顯得不配合(uncooperative)，並用槍指向警察」，因此警方開槍將他擊斃。

民權律師克魯普代表陳智博及其家人，向聯邦法院提告賓州警方，並在網上發起請願(https://bit.ly/2MJtJ2u)，要求賓州檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)徹查此案，克魯普6日接受本報採訪時表示，賓州警方沒有說實話，所做之事也與公平正義相悖，目擊者拍攝的視頻顯示陳智博當時已舉起雙手，沒有對警方構成威脅，「他的生命正在經歷危機(crisis)，需要的是幫助和引導......當他舉起雙手時，得到的卻是無情的子彈。」

克魯普也是去年被明尼蘇達州警方壓頸致死的非裔男子佛洛伊德(George Floyd)的代表律師，他在受訪時表示，去年全美因佛洛伊德案件掀起「黑人的命也是命」運動，現在一名華裔年輕人又被警方殘忍(brutal)的奪去生命，「我們必須要為這名華裔年輕人，以及眾多少數族裔家庭獲得平等的正義而奮鬥。」

同樣代表陳智博及其家人的律師雅各(Devon Jacob)表示，此案需要完全獨立且徹底的調查，因此要求賓州檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)徹查此案，避免州警和地方執法部門因經常合作辦案，導致調查不徹底。

Monroe郡地方檢察官辦公室日前發表聲明稱，在做出進一步決定前，仍需等待更多調查報告和相關信息；賓州檢察長辦公室也表示，根據賓州法律，除非Monroe郡檢察官移交案件，否則州檢察長對此案沒有管轄權，不過克魯普6日對本報記者稱，夏皮羅已在考慮審理此案，陳智博家人在網上發起的請願也已獲數千人支持。

此外，克魯普表示，陳智博家庭也計畫提出民事訴訟，「陳智博被警方殘酷殺害，這對他的家庭帶來巨大傷害」，陳智博的母親霍爾菲(Fe Hall)表示，「他當時正在尋求幫助，但卻慘遭殺害，而且槍殺他的人本該向他伸出援手。」

賓州州警也已證實，雖然地方檢察官和州警的調查仍在進行，涉案的州警近日已返崗工作。

賓州 華裔 警察

上一則

麻州「疫苗呼叫中心」本周上路 75歲以上長者可預約

下一則

華裔兒遭警槍殺 媽媽悲慟：從中國領養 他染疫後受打擊

延伸閱讀

僅1月紐約市就繳獲400把非法槍枝 逮捕涉槍嫌犯417人

僅1月紐約市就繳獲400把非法槍枝 逮捕涉槍嫌犯417人
拜登就職當天 西雅圖、波特蘭動亂再起 反種族不公

拜登就職當天 西雅圖、波特蘭動亂再起 反種族不公
拜登就職日 西雅圖、波特蘭街頭動亂 聯邦探員出動催淚瓦斯

拜登就職日 西雅圖、波特蘭街頭動亂 聯邦探員出動催淚瓦斯
人人戴口罩 民眾警戒降 芝加哥劫車頻傳變「危城」

人人戴口罩 民眾警戒降 芝加哥劫車頻傳變「危城」
佛洛依德之死 宵禁壓制騷亂

佛洛依德之死 宵禁壓制騷亂
佛洛伊德油畫、金恩名言 並列洛T霸

佛洛伊德油畫、金恩名言 並列洛T霸

熱門新聞

遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

2021-02-02 17:20
九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

2021-02-01 20:49
德州獨立恐難實現。（德州州府網頁）

擋不了拜登入白宮 德州出老招「脫美」

2021-01-31 18:43
陳莉與丈夫周宇之前均在全國兒童醫院研究機構任職。(google earth)

竊取醫學機密 俄州華女判賠260萬 監禁2.5年

2021-02-04 10:41
德州雖地大，但加州一位企業主管搬去後感到後悔。(德州丹頓市網頁)

惡批遷居德州 加州客引眾怒

2021-01-31 02:14
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）

誤上網路賊船 眼見存款一筆筆被取走

2021-01-29 20:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫

賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫
狗狗也懂報案？柴犬迷路後跳上巡邏警機車順利返家

狗狗也懂報案？柴犬迷路後跳上巡邏警機車順利返家
中國新禁令 藝人有「危害國家統一」等15行為 永久封殺

中國新禁令 藝人有「危害國家統一」等15行為 永久封殺
這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元

這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元