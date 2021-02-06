華裔少年公路尋短 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

陳智博(右一)去年底尋死時被州警槍殺，家人近日提告聯邦政府，並要求州檢察長徹查此案。（陳智博家人及律師提供）

賓州 19歲華裔 少年陳智博(Christian Hall)去年12月30日，因受抑鬱情緒折磨在高速公路上尋死的過程中被州警槍殺，其家人近日向聯邦法院提吿，州警表示陳智博當時持槍指向警察 ，警方因此將其擊斃，但陳智博及其家人的代表律師克魯普(Ben Crump)稱，目擊者拍下的視頻顯示完全不同的情況，要求賓州檢察長徹查此案，他們也在網上發起「Justice for Hall」運動，為陳智博家庭討回公道。

州警表示，陳智博去年12月30日，持槍站在Monroe郡Hamilton Township附近的I-80高速公路上尋死，警方到達現場後，要求他將武器放下，但後來他又伸手去拿槍，州警稱其「在某一時刻顯得不配合(uncooperative)，並用槍指向警察」，因此警方開槍將他擊斃。

民權律師克魯普代表陳智博及其家人，向聯邦法院提告賓州警方，並在網上發起請願(https://bit.ly/2MJtJ2u)，要求賓州檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)徹查此案，克魯普6日接受本報採訪時表示，賓州警方沒有說實話，所做之事也與公平正義相悖，目擊者拍攝的視頻顯示陳智博當時已舉起雙手，沒有對警方構成威脅，「他的生命正在經歷危機(crisis)，需要的是幫助和引導......當他舉起雙手時，得到的卻是無情的子彈。」

克魯普也是去年被明尼蘇達州警方壓頸致死的非裔男子佛洛伊德(George Floyd)的代表律師，他在受訪時表示，去年全美因佛洛伊德案件掀起「黑人的命也是命」運動，現在一名華裔年輕人又被警方殘忍(brutal)的奪去生命，「我們必須要為這名華裔年輕人，以及眾多少數族裔家庭獲得平等的正義而奮鬥。」

19yo Christian Hall needed HELP. On 12/30, he experienced a mental health crisis and @PAStatePolice were called to assist. Instead of helping Christian, deputies fatally shot him with his hands raised. This is NOT how cops should handle mental health crises! #JusticeForChristian pic.twitter.com/QVDggTq44u — Ben Crump (@AttorneyCrump) February 3, 2021

同樣代表陳智博及其家人的律師雅各(Devon Jacob)表示，此案需要完全獨立且徹底的調查，因此要求賓州檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)徹查此案，避免州警和地方執法部門因經常合作辦案，導致調查不徹底。

Monroe郡地方檢察官辦公室日前發表聲明稱，在做出進一步決定前，仍需等待更多調查報告和相關信息；賓州檢察長辦公室也表示，根據賓州法律，除非Monroe郡檢察官移交案件，否則州檢察長對此案沒有管轄權，不過克魯普6日對本報記者稱，夏皮羅已在考慮審理此案，陳智博家人在網上發起的請願也已獲數千人支持。

此外，克魯普表示，陳智博家庭也計畫提出民事訴訟，「陳智博被警方殘酷殺害，這對他的家庭帶來巨大傷害」，陳智博的母親霍爾菲(Fe Hall)表示，「他當時正在尋求幫助，但卻慘遭殺害，而且槍殺他的人本該向他伸出援手。」

賓州州警也已證實，雖然地方檢察官和州警的調查仍在進行，涉案的州警近日已返崗工作。