紐約市長貶奧斯汀 德州長嗆:別惹德州佬

白思豪的推文；

彭博新聞網關於房租問題的一篇評論，意外引發德州州長艾伯特與紐約市 長白思豪 之間的口水戰。白思豪先是炫耀紐約市租金 大減，要大家不必到奧斯汀圓夢了，「紐約更好」。過沒多久，艾伯特竟然也在推特回應，要白思豪這小子閉嘴，還直接反嗆「別跟德州作對」。兩人的舌戰意外成為推特熱門話題。

彭博新聞的評論其實並未特別針對奧斯汀或紐約市的房屋租金作比對，只是強調紐約市在新冠疫情之後，一房公寓的平均租金已經跌了21%。近來吸引許多人「移民」的奧斯汀，租金雖然也降，但是不像紐約市那麼誇張，只有5%。不過德州 媒體KXAN比較兩地租金後指出，奧斯汀的一房公寓中位價為1250元，紐約市的平均價仍要2000元。

不管事實究竟為何，白思豪不知為何盯上奧斯汀，推文表示「年輕又有幹勁？搬到紐約來吧，別去奧斯汀」，還說「就算大家都愛唱，搬到奧斯汀吧，但是事實上，如果你能在奧斯汀闖出一片天，全美何地不行？」而且，紐約的租金大跌，「年輕的夢想家在全世界最棒的城市更有發揮空間！」

艾伯特或許是動了肝火，直接在推特上引用白思豪的發言，還不客氣地嗆聲，「混小子，閉嘴吧」（Dude. Just stop.）艾伯特後面還加了一句老話，「就像大家都知道的，千萬別惹德州佬」。（...don't mess with Texas.）