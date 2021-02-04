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嗑藥男闖空門 大白天全裸被錄下

哈里斯訊
哈里斯縣Spring地區一戶民宅被一名手持球棒的裸體男子入侵。（視頻截圖）
哈里斯縣Spring地區一戶民宅被一名手持球棒的裸體男子入侵。（視頻截圖）

德州休士頓所在的哈里斯縣Spring地區一戶民宅日前大白天，被一名手持球棒的全裸男子入侵，幸運的是，發生這種情況時，沒人在家，但是監控視頻拍下的場景仍然令人恐懼。

https://www.youtube.com/watch?v=Yo3iJ0iAcqI

（記者張宏/後製）

屋主斯科特·費薩爾（Scott Faisal）表示，這場景看起來非常超現實，這名男子全身上下沒有穿衣服，好像是恐怖電影中的場景。

休士頓電視台KHOU報導，當自家遭到入侵時，費薩爾和他的家人在距離超過1000哩外的維吉尼亞州

警方表示，這名裸露的入侵者經查名叫蓋伊·迪克森（Guy Dixon），他是在1月30日上午11時左右走到這戶家中。

監視畫面看到迪克森從前院繞到側院，試圖通過上鎖的柵門進入後院。最終，他找到了進入後院的路，並用棒球棍砸向起居室大片的玻璃窗。視頻顯示他在整個屋內徘徊，並引起室內的警報響起。

費薩爾說，大約一個月前，他決定和家人搬離德州，因為他所居住的Spring地區，犯罪似乎越來越嚴重。總的來說，從犯罪角度來看，他感覺犯罪離他越來越近了。家庭盜竊、商店盜竊，諸如此類的事情，所以這讓他們重新評估留在那裡的決定。

費薩爾很感激自己的直覺，感到犯罪會在身邊發生，很高興看到闖入他家的裸男被抓。費薩爾說，他每天都感謝上帝，且每天都說上好幾遍。

哈里斯縣第四區警官馬克·赫爾曼（Mark Herman）說，闖入民宅的裸男似乎使用毒品後正在發作，該男子已被指控一項盜竊罪。

裸露的入侵者被稱為蓋伊·迪克森（Guy Dixon），他已被逮捕。（視頻截圖）
裸露的入侵者被稱為蓋伊·迪克森（Guy Dixon），他已被逮捕。（視頻截圖）

維吉尼亞州 德州 電影

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