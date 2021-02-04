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全美多雪城市 麻州伍斯特排第一

記者唐嘉麗／波士頓報導
本周風暴為麻州大多數地區帶來18吋厚雪，也使伍斯特市躍登全美「降雪最多城市」榜首。(記者唐嘉麗／攝影)
本周風暴為麻州大多數地區帶來18吋厚雪，也使伍斯特市躍登全美「降雪最多城市」榜首。(記者唐嘉麗／攝影)

根據goldensnowglobe.com的「全美多雪城市」排行，麻州伍斯特市(Worcester) 本周名列第一；據截至3日的統計，伍斯特今年降雪量55.4吋列居榜首；排名二、三的分別是降雪49.5吋的賓州Erie市，和47.6吋的紐約州雪城(Syracuse)。

該網站以滾動式方式不斷監測和更新美國人口超過十萬人的城市的冬季降雪量，並做前25名排名。在主頁上，還列出上一季的降雪排名以為對照。

伍斯特市是新英格蘭和麻州第二大城，雖然不常下雪，但幾場強烈風暴的降雪量很高，冬季降雪量經常在前十名，上季在該網站排名第五；本周一的東北風暴又添14吋新雪，在麻州雖不是最多，但加上之前累積的雪量，被推上排行榜首。

根據Golden Snow Globe的資料，每年冬季此時，伍斯特的降雪量平均在35英吋上下；今年冬天2月初已逾55吋。

本周擠上全美25個降雪最多城市的新英格蘭城市，除了伍斯特外，還有排名12的新罕布夏州曼卻斯特(Manchester，35.3吋)、排名13的麻州羅爾市(Lowell，35吋)、排名18的康州哈特福(Hartford，32.4吋 )、及排名25的康州橋港市(Bridgeport，28.9吋)。

該排行第四至十名城市還有：紐約水牛城、賓州匹茲堡、愛荷華州Des Moines、賓州Allentown、紐約Rochester、阿拉斯加州安克拉治、明尼蘇達州的明尼亞帕勒斯。

降雪 麻州 紐約州

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