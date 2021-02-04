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麻州2.8起 放寬商業場所容量限制至40%

記者唐嘉麗／波士頓報導
麻州自下周一起放寬商業場所容量限制，從25%提高至40%。(記者唐嘉麗／攝影)
麻州自下周一起放寬商業場所容量限制，從25%提高至40%。(記者唐嘉麗／攝影)

麻州州長貝克4日宣布，自下周一(8日)起，麻州餐館、商店、健身房、圖書館、博物館、辦公室等設施容量限制，將從目前的25%，提高至40%；但是麻州聚會人數限制不變，室內不得超過10人，室外至多25人；麻州室內表演場所和室內溜冰場、遊樂場仍然關閉。

下周一起，麻州電影院人數限制也鬆綁至40%的容量，但有50人的人數上限。

貝克說，容量限制對企業經營影響很大，因為麻州在抗疫戰鬥中取得進展，才能進一步走向新常態。麻州年初的疫情第二波高潮似在消退中，確診病例、住院、死亡、檢測陽性等多項指標都呈下降趨勢。

一直遊說貝克政府取消商業場所人數限制的麻州零售商協會會長赫斯特(Jon Hurst)說，此舉傳達疫情正在好轉的信息；考慮到情人節即將到來，鬆綁商店人數限制來得及時又重要。

但大都市區規劃委員會執行董事德瑞森(Marc Draisen)對波士頓環球報說，州府的決定讓人震驚；現在每天仍有許多死亡病例，現在放寬限制還為時過早。他擔憂，每次放寬限制，都向公眾發送「不必太小心」的訊息；疫情持續讓人感到又累又疲乏，看到疫苗來了，政府再放寬限制，很容易被人意會為可以花更多時間與朋友來往，但事實並非如此。

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