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法律專家：亞裔生告招生歧視案 司法部或改支持哈佛

記者劉晨懿之/波士頓報導

司法部3日撤銷川普政府時期對耶魯大學錄取過程歧視亞裔和白人學生的指控，法律專家普遍認為司法部也將撤銷對「學生公平錄取」(Students for Fair Admissions)告哈佛大學招生歧視亞裔生訴訟的支持。

據哈佛校報，司法部工作26年的哥倫比亞大學法學院講師耶曼斯(William R. Yeomans)稱，這幾乎已經肯定意味著司法部不會繼續支持對哈佛招生程序的挑戰。

SFFA於2014年首次在聯邦麻州地方法院對哈佛大學提告，哈佛贏得那次訴訟及隨後在第一巡迴上訴法院的上訴案。

主席布魯姆(Edward J. Blum)3日稱，SFFA預計將在「未來幾周內」再提出上訴，要求聯邦最高院受理此案。

SFFA首席審判律師莫塔拉(Adam K. Mortara)3日承認，川普政府及其司法部一直是SFFA立場的支持者，拜登政府司法部可能不支持。但他認為，這不會影響最高院是否會進一步審理此案，也不會影響最高院如受理後的裁決。

新墨西哥大學法學院教授哈帕拉尼(Vinay Harpalani)認為，此舉會讓最高院受理此案可能性「略微降低。」

他說，這傳遞出拜登政府司法部是站在平權行動和哈佛一邊，政治風向已轉變。他預計，如果最高院受理，司法部可能會提交一份法院簡報支持哈佛大學。

司法部 高院 哈佛大學

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