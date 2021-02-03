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麻州疫苗預約名額 本周新增12萬 下周再添2.1萬

記者唐嘉麗／波士頓報導
麻州本周開始疫苗接種第二階段，開放年滿75歲民眾施打疫苗。(美聯社)
麻州本周開始疫苗接種第二階段，開放年滿75歲民眾施打疫苗。(美聯社)

麻州州長貝克3日承認上周開放年滿75歲居民上網預約接種疫苗時，網路系統出現令人沮喪的問題，他敦促民眾保持耐心，並宣布本周將再開放12萬個新冠疫苗接種預約名額，下周再釋放2.1萬個名額；他說，聯邦政府會提供更多疫苗，麻州還在建立更多疫苗接種地點，每周可預約的人數會持續增加。

他說，本周大型疫苗接種地點將開放5萬5000個新的預約名額，這些地點包括波士頓的芬威球場、Foxboro鎮的吉列體育場、春田市的Eastfield購物中心和丹佛斯鎮的DoubleTree Hotel；波士頓洛士百利區的 Reggie Lewis 體育館2日開始為合格者接種疫苗，到月底會過渡到大規模疫苗接種地點；貝克說，麻州在不久的未來，將會有七個大型疫苗接種地點，為民眾施打疫苗。

像Walgreens和CVS 等小型疫苗站每天都開放預約，每周總計約有1萬5500個名額；其他如 Stop＆Shop、Hannaford、Big Y和 Price Chopper的超市附設藥房每周約有4000個名額。貝克說，本周會增加5萬5000至6萬個名額，總共約12萬個名額開放預約。

貝克說，下周麻州將有30個藥房加入施打疫苗行列，會開放2萬1000個預約名額，主要集中在受疫情嚴重影響的社區；他說，能夠擴大接種服務和增設站點，是因為拜登政府運送的疫苗量增加。

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