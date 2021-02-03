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英國政府估計：已有逾20%倫敦人有新冠病毒抗體

感謝英雄 愛國者隊專機送76醫護免費看超級盃

記者劉晨懿之/波士頓報導
新英格蘭愛國者隊專機將送76名本地醫護前往佛羅里達免費觀看超級盃。（本報資料圖/麻州州長辦公室提供）
新英格蘭愛國者隊專機將送76名本地醫護前往佛羅里達免費觀看超級盃。（本報資料圖/麻州州長辦公室提供）

新英格蘭愛國者隊雖然今年未能挺進「超級盃」（Super Bowl），但球隊專機仍將前往佛羅里達。76名來自新英格蘭六州的醫護人員將乘坐「AirKraft」專機作為榮譽嘉賓免費觀看超級盃比賽。

為表彰對新冠疫情的貢獻，來自全國各地約7萬5000名醫護將作為NFL周日的榮譽嘉賓出席超級盃比賽。

愛國者隊在聲明中說，此行任務是雙重的，表彰和感謝新英格蘭無數醫護超級英雄群體，以及慶祝和宣傳接種疫苗的信息。

據WCVB，愛國者對老闆卡夫(Robert Kraft)通過Zoom告知醫護這一驚喜消息。其中一位醫護代表、來自波士頓華埠塔夫茨醫學中心應急管理主任鄧肯(Nick Duncan)說，接到電話「心臟停止了一下」，還以為是惡作劇。另有醫護期待看到早前曾效力於愛國者隊的Tom Brady和Rob Gronkowski。

除了超級盃門票，參與醫護還將獲得警方護送從吉列體育場前往波士頓機場，外加一張NFL TikTok Tailgate音樂會門票，兩晚酒店住宿，愛國者隊禮品袋，以及100元禮品卡等。

接送醫護人員的愛國者隊專機在去年4月曾前往中國為麻州醫護人員送來當時急需的個人防護用品。

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