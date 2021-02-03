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累計達5死！槍殺范軼然兇嫌遭警擊斃過程影片公布

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
南丁格爾(紅圈)無視警方在後追緝並要求「趴在地上」，繼續逃逸。(艾文斯頓警局影片截圖)
南丁格爾(紅圈)無視警方在後追緝並要求「趴在地上」，繼續逃逸。(艾文斯頓警局影片截圖)

引起社區震驚的芝加哥瘋狂槍手南丁格爾(Jason Nightengale)濫殺案件，繼芝加哥大學博士生范軼然等三名無辜民眾當場中槍死亡後，於艾文斯頓市(Evanston)IHOP餐廳內中槍受傷的婦女，及坐在母親車上行經芝城南區街道，卻遭槍手擊中送醫的15歲少女，近日先後傷重死亡，使這起致命槍案累計已達五人喪生；此外，艾市警方也公布了案發當天擊斃槍手的影片。

(影片來源：WGN News YouTube頻道)

上個月9日發生的這起瘋狂開槍濫殺案，當天死亡的包括范軼然、芝大附近一棟公寓的46歲女門房內維爾(Aisha Nevell)，以及在南區一家小雜貨店的顧客佛克納爾(Anthony Faukner，20歲)；IHOP餐廳內遭南丁格爾劫持成為人質，並遭其被開槍擊中頸部的61歲涂瑞斯(Marta Torres)，則於1月17日傷重死亡，15歲的史密斯(Damia Smith)是坐在母親車上，行經南區好斯提特街(S. Halsted St.)時，遭歹徒開槍擊中頭部，經過將近一個月的治療，2日仍舊不幸過世。

芝加哥警局指出，這宗駭人聽聞的連續殺人案件，在9日下午1時50分右爆發，第一位受害者為芝大博士生范軼然，他坐在公寓停車場的車內遭歹徒開槍爆頭死亡；10分鐘後，槍手出現在東南端大街4900號的一棟公寓大堂，當時公寓的門房試圖阻止兇嫌進入大樓，槍手繼續闖入，並轉身向該名女性門房開槍，46歲的內維爾胸部中槍死亡。

同日3時左右，奈騰格爾出現在南好斯提特街9300號附近的一家雜貨店，一進入店門就向一名20歲男子佛克納爾頭部開槍，該 民眾送醫不治。

接著約下午4時，奈騰格爾在南好斯提特街10300號附近，隨機向一輛經過的車子開槍，15歲坐在副駕座的史密斯頭部中彈。

下午5時35分，在南區已經槍殺兩名無辜民眾的槍手，現身在緊鄰芝加哥市北部的艾文斯頓市，先後進入當地的IHOP餐廳，以及旁邊的CVS連鎖藥局，兇嫌在IHOP餐館內槍手挾持一名婦女涂瑞斯，並向她開槍後開車逃逸。

艾市警方緊追不捨，最後在附近一座停車場攔下車輛，南丁格爾下車逃逸，雙方發生槍戰，槍手遭警方擊斃，艾市警局1日公布了警察追緝與擊斃南丁格爾的監視影片，這段從警察身上與車上的攝影機拍下的影片中，可以清晰聽到警察多次向槍手高喊「趴在地上，趴在地上」，但南丁格爾完全無視。

該案另兩名傷者，還有一位77歲的公寓居民，及81歲在雜貨店購物的老婦，兩人傷勢目前沒有進一步消息。

芝加哥 警察 范軼然

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