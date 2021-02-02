牛年郵票開賣！芝城首發即起可選購

美國郵政總局2日首發牛年郵票。(USPS提供)

美國郵政 署2日於芝加哥 舉行牛年生肖郵票線上首發儀式，這張繪有象徵迎春花朵、牛頭中央印著星星的郵票，即日起可透過郵政署官網及各地郵局購買。

(影片來源：USPS)

美國郵政總局是從1993年開始推出首套農曆新年生肖郵票，至今已經發行到第三套，今年牛年郵票首發則選在芝加哥舉行，不過，受到疫情影響，首發典禮改採線上舉行，除了美國郵政署財務與策略資深副總裁克洛斯曼(Luke Grossmann)現身外，並邀請了華裔主播徐平、芝城華商會會長麥克肖恩(Patrick McShane)參與介紹。

克洛斯曼說，「牛年」是2020年郵局推出全新系列慶祝中國新年郵票中的第二個款式，這張牛頭郵票則是郵局藝術總監阿爾卡拉(Antonio Alcalá)根據Camille Chew的原作設計，整個郵票設計融合了多種圖案，展現多元亞洲紡織品融合的風格。

郵票中藍色為底的牛頭配著四個綠色鈴鐺，並戴上了紅色皇冠，憑添新春喜氣，根據郵政總局解說，其中的紫色花朵代表春天到來，象徵著迎接新春，而牛頭的中央的星星，代表著十二生肖的天體主題。

徐平表示，她小時候跟著父母移民到芝加哥，最先落戶華埠 ，因此對於農曆新年印象深刻，而12生肖中的牛，象徵著和善、勤奮、腳踏實地，她最後並用標準中文，祝福大家牛年快樂、恭喜發財。

麥克肖恩介紹春節同時，影片並播放華埠廣場的舞獅情形，讓大家感受過年氣氛；每年春節期間，是華埠餐館生意最佳的高峰期之一，今年雖然因疫情影響，各家餐館的堂食人數受限，但3所有餐廳、超市與商店都會營業，華商會仍然歡迎大家到華埠品嚐與選購年節美食。

牛年郵票每張0.55元，將以20張一套的永久郵票套裝方式發行，其價值等值於目前的普通郵件價格，有意訂購者，可直接到郵局官網：https://reurl.cc/nn1p58選購，或致電(800)782-6724購買。