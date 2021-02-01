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德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

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德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

編譯組／綜合報導
九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)
九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)

根據Fox 4電視台報導，德州一名九歲男孩J.J. Boatman，新冠肺炎病毒檢測陽性後不到24小時，便不幸去世。

Boatman一家人，目前正陷於悲傷中。他們表示，九歲的兒子J.J.患有氣喘、自閉症和多動症，但在1月24日之前，兒子是開心、充滿愛心的孩童。

然而至25日一早，他的父親聽到J.J.喘著氣，一開始懷疑氣喘。幾個小時後，據稱男孩呼喊母親，表示自己無法呼吸。家人緊急將他送往醫院，並乘坐醫療直升機至Cook兒童醫療中心，在那裡確診新冠肺炎。隔日便因病情急轉直下不治。

J.J.的父親Jason Boatman對達拉斯福和地區CBS 電視台說，「所有一切都變了，你不知道要怎麼活下去，當您的男孩再也不會來時，一切都不同了。」

據悉，男孩就讀位於佛儂（Vermon）的Central小學於上周二關閉，所有學生和教職員工都被要求隔離至2月1日。學區將進行消毒，學生返校後也將提供心理輔導。

根據代表家人建立的GoFundMe網頁上，有著J.J.的父母與兩名倖存的姐妹。

數據顯示，德州目前有13位九歲及以下年紀的兒童死於新冠肺炎。自疫情開始以來，該州已有近3萬6000人死亡，絕大多數為年紀在80歲或以上者。

新冠肺炎 德州 檢測

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