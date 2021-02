大華府 地區上周日風雪過境,銀裝素裹的日子卻是解放動物天性的時候,華府國家動物園 發布大熊貓美香(Mei Xiang)和添添(Tian Tian)在雪地裡打滾、滑滑梯的視頻,悠閒自在又憨態可掬,引來十多萬網友點讚、數萬人討論。

周日的大學是大華府地區今年第一場大雪,華府動物園說,美香和添添看起來很喜歡這場大雪,牠們時而在雪地裡打滾,時而找有坡度的地方四腳朝天的滑滑梯,好不自在。

❄️🐼 Slides, somersaults and pure panda joy. Happy snow day from giant pandas Mei Xiang and Tian Tian! 🌨🐾

. . . #SnowDay #PandaStory pic.twitter.com/my02GwnPFL