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大華府雪過天寒 霜凍結冰出行難

記者羅曉媛／華盛頓報導
大華府上周末風雪剛過，霜凍和道路結冰未來數天都將影響出行。(記者羅曉媛/攝影)
大華府上周末風雪剛過，霜凍和道路結冰未來數天都將影響出行。(記者羅曉媛/攝影)

上周末的大雪過後，大華府地區1日仍舊是一片銀白色的世界，國家氣象局將本地的冬季氣象預警延長到2日午夜，而北面與賓州接壤的馬州地區，冬季暴風雪警報將持續到2日上午6時。

大華府地區的降雪及凍雨已逐漸式微，但持續低溫和霜凍天氣將讓未來數天給出行帶來挑戰；北維州、華府、及馬州巴爾的摩往北的地區，1日繼續雪霧天，部分地區將繼續伴有小雪。

儘管1日再降的餘雪不會超過1、2吋積雪，但華氏20多度至30度的氣溫將持續到2日上午，導致1日無論降雨降雪，都可能結冰，影響出行。

大華府地區絕大多數公校系統在1日關閉了校園和辦公樓，取消在校進行的課外活動、預約等活動乃至網課；不過現在大部分學校仍在上網課，有些學校並未叫停當日課程，例如北維州費郡公校系統，雖關閉學校和辦公樓，但學生在家上網課。

此外，許多施打新冠疫苗及核算檢測點也因天氣在1、2日關閉或取消預約，衛生部門提醒有預約檢測或疫苗者及時聯繫供應商了解後續安排。

華府所有檢測站1日關閉，市長包瑟指，有症狀的居民需及時聯繫醫生，並待在家。

維州威廉王子郡取消了喬治梅森大學馬納薩斯校區和波多馬克中學的當日預約；馬州在安納波利斯和巴爾的摩會展中心的州營檢測站點也關閉。

大華府上周末風雪剛過，霜凍和道路結冰未來數天都將影響出行。(記者羅曉媛/攝影)
大華府上周末風雪剛過，霜凍和道路結冰未來數天都將影響出行。(記者羅曉媛/攝影)
大華府上周末風雪剛過，居民在院子搭雪人。(記者羅曉媛/攝影)
大華府上周末風雪剛過，居民在院子搭雪人。(記者羅曉媛/攝影)

華府 檢測 馬州

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圖輯／大芝加哥暴風雪

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