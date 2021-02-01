圖輯／大芝加哥暴風雪

工人正在清除人行道積雪。(特派員黃惠玲/攝影) 暴風雪過去兩天橫掃大芝加哥地區，累積降下超過一呎的雪量，寫下2015年以來的最多降雪紀錄，各區民眾紛紛忙著剷除人行道、車道積雪，或將埋在雪堆中的車輛挖出，下雪天小孩也沒閒著，滑雪板、堆雪人、打雪仗紛紛出籠。 公園雪人。(特派員黃惠玲/攝影) 可愛雪人。(特派員黃惠玲/攝影) 家長帶著孩子開心玩雪。(特派員黃惠玲/攝影) 孩子開心玩雪。(蔣翊提供) 下雪天，孩子最開心。(sophie 提供) 工人正在清除人行道積雪。(特派員黃惠玲/攝影) 雪地中覓食的小松鼠。(蔣翊提供) 家人合作產雪。(lisa提供) 辛苦的挖除車旁積雪。(特派員黃惠玲/攝影) 公園雪雕。(特派員黃惠玲/攝影) 遛狗風雪無阻。 積雪盈呎。(lisa提供) 白色世界。(特派員黃惠玲/攝影) 產雪小幫手。(Kris提供) 芝加哥暴風雪。(特派員黃惠玲/攝影) 野貓搶食愛貓者提供的食物。(蔣翊提供) 全家出動清雪，大人拿大鏟，小孩拿小鏟。(Kris提供) 下雪天，孩子最開心。(sophie 提供) 樹枝掛冰條。(蔣翊提供) 華人清除住家前的人行道積雪。(郭寧提供) 滑雪 暴風雪 降雪 上一則 新賓州進入大雪緊急狀態
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