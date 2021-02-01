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紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

圖輯／大芝加哥暴風雪

黃惠玲
工人正在清除人行道積雪。(特派員黃惠玲/攝影)
工人正在清除人行道積雪。(特派員黃惠玲/攝影)

暴風雪過去兩天橫掃大芝加哥地區，累積降下超過一呎的雪量，寫下2015年以來的最多降雪紀錄，各區民眾紛紛忙著剷除人行道、車道積雪，或將埋在雪堆中的車輛挖出，下雪天小孩也沒閒著，滑雪板、堆雪人、打雪仗紛紛出籠。

公園雪人。(特派員黃惠玲/攝影)
公園雪人。(特派員黃惠玲/攝影)
可愛雪人。(特派員黃惠玲/攝影)
可愛雪人。(特派員黃惠玲/攝影)
家長帶著孩子開心玩雪。(特派員黃惠玲/攝影)
家長帶著孩子開心玩雪。(特派員黃惠玲/攝影)
孩子開心玩雪。(蔣翊提供)
孩子開心玩雪。(蔣翊提供)
下雪天，孩子最開心。(sophie 提供)
下雪天，孩子最開心。(sophie 提供)
工人正在清除人行道積雪。(特派員黃惠玲/攝影)
工人正在清除人行道積雪。(特派員黃惠玲/攝影)
雪地中覓食的小松鼠。(蔣翊提供)
雪地中覓食的小松鼠。(蔣翊提供)
家人合作產雪。(lisa提供)
家人合作產雪。(lisa提供)
辛苦的挖除車旁積雪。(特派員黃惠玲/攝影)
辛苦的挖除車旁積雪。(特派員黃惠玲/攝影)
公園雪雕。(特派員黃惠玲/攝影)
公園雪雕。(特派員黃惠玲/攝影)
遛狗風雪無阻。
遛狗風雪無阻。
積雪盈呎。(lisa提供)
積雪盈呎。(lisa提供)
白色世界。(特派員黃惠玲/攝影)
白色世界。(特派員黃惠玲/攝影)
產雪小幫手。(Kris提供)
產雪小幫手。(Kris提供)
芝加哥暴風雪。(特派員黃惠玲/攝影)
芝加哥暴風雪。(特派員黃惠玲/攝影)
野貓搶食愛貓者提供的食物。(蔣翊提供)
野貓搶食愛貓者提供的食物。(蔣翊提供)
全家出動清雪，大人拿大鏟，小孩拿小鏟。(Kris提供)
全家出動清雪，大人拿大鏟，小孩拿小鏟。(Kris提供)
下雪天，孩子最開心。(sophie 提供)
下雪天，孩子最開心。(sophie 提供)
樹枝掛冰條。(蔣翊提供)
樹枝掛冰條。(蔣翊提供)
華人清除住家前的人行道積雪。(郭寧提供)
華人清除住家前的人行道積雪。(郭寧提供)

滑雪 暴風雪 降雪

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新賓州進入大雪緊急狀態

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