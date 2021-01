擋不了拜登入白宮 德州出老招「脫美」

德州獨立恐難實現。(德州州府網頁)

隨著民主黨籍的拜登入主白宮,德州 的共和黨人又開始鼓吹德州獨立論。德州眾議員畢德曼(Kyle Biedermann)26日重提公投草案,要讓選民決定德州是否脫離美利堅聯邦,恢復獨立地位。但是在許多法學專家的眼中,「合法」脫離美利堅合眾國的選項並不存在。歷史也證明,就算武裝叛變,也難以脫離美國 ,更何況現下的德州人真的想打嗎?

多數法學專家,包括聯邦大法官的裁決,都認定德州自從1845年加入聯邦後,就沒有脫離美國的權限,除非是法律以外的手段。首先,國會1845年通過的德州加入聯邦決議(Joint Resolution for Annexing Texas to the United States),僅同意原本為獨立國家的德克薩斯(Republic of Texas)可以在加入聯邦後,「可依需要劃分為五州」,但不代表德州可以獨立。

就算德州曾經一度宣布脫離聯邦(Union),加入邦聯(Confederate),但在內戰(The Civil War)結束後,聯邦法院已在1869年的Texas v. White案中宣告,任何一州不得片面宣布退出聯邦,因此德州先前的決議無效。已經過世的大法官安東寧.斯卡利亞(Antonin Scalia)更在2006年追認,如果內戰決定了什麼憲法爭議,那就是任何一州都不能退出聯邦。

但是武裝獨立是否可行?自從1861年開始的內戰,與1865年的邦聯軍的降書,就已經證明德州,不僅沒有合法脫離美國的權限,連武裝獨立都不可行。因此,德州獨立論,在方方面面來說,都不可能。德州大學奧斯汀分校的政府學教授Eric McDaniel就強調,退出聯邦的效力值得懷疑,畢竟內戰已經限制了德州的選項,聯邦政府才有最終決定權。

至於某些論者以英國 脫離歐盟為前例,主張德州也可以「脫美」,但就法律與現實而言,歐盟只是個鬆散的同盟,參與國並未放棄主權,因此英國可以脫歐,但是德州當初在加入合眾國時,已經放棄主權,因此不能與英國類比。加上美國憲法只規定了參加的程序,但未規定退出的程序,因此憲法上無例可循。