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擋不了拜登入白宮 德州出老招「脫美」

編譯組／綜合報導
德州獨立恐難實現。（德州州府網頁）
德州獨立恐難實現。（德州州府網頁）

隨著民主黨籍的拜登入主白宮，德州的共和黨人又開始鼓吹德州獨立論。德州眾議員畢德曼（Kyle Biedermann）26日重提公投草案，要讓選民決定德州是否脫離美利堅聯邦，恢復獨立地位。但是在許多法學專家的眼中，「合法」脫離美利堅合眾國的選項並不存在。歷史也證明，就算武裝叛變，也難以脫離美國，更何況現下的德州人真的想打嗎？

多數法學專家，包括聯邦大法官的裁決，都認定德州自從1845年加入聯邦後，就沒有脫離美國的權限，除非是法律以外的手段。首先，國會1845年通過的德州加入聯邦決議（Joint Resolution for Annexing Texas to the United States），僅同意原本為獨立國家的德克薩斯（Republic of Texas）可以在加入聯邦後，「可依需要劃分為五州」，但不代表德州可以獨立。

就算德州曾經一度宣布脫離聯邦（Union），加入邦聯（Confederate），但在內戰（The Civil War）結束後，聯邦法院已在1869年的Texas v. White案中宣告，任何一州不得片面宣布退出聯邦，因此德州先前的決議無效。已經過世的大法官安東寧．斯卡利亞（Antonin Scalia）更在2006年追認，如果內戰決定了什麼憲法爭議，那就是任何一州都不能退出聯邦。

但是武裝獨立是否可行？自從1861年開始的內戰，與1865年的邦聯軍的降書，就已經證明德州，不僅沒有合法脫離美國的權限，連武裝獨立都不可行。因此，德州獨立論，在方方面面來說，都不可能。德州大學奧斯汀分校的政府學教授Eric McDaniel就強調，退出聯邦的效力值得懷疑，畢竟內戰已經限制了德州的選項，聯邦政府才有最終決定權。

至於某些論者以英國脫離歐盟為前例，主張德州也可以「脫美」，但就法律與現實而言，歐盟只是個鬆散的同盟，參與國並未放棄主權，因此英國可以脫歐，但是德州當初在加入合眾國時，已經放棄主權，因此不能與英國類比。加上美國憲法只規定了參加的程序，但未規定退出的程序，因此憲法上無例可循。

 

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