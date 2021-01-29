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誤上網路賊船 眼見存款一筆筆被取走

編譯組／綜合報導
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）

疫情蔓延期間，大家都愛用付款App，減少直接觸碰的機率。但是使用付款App碰到問題，千萬得找原廠客服，別靠搜尋引擎查到電話就打過去求助，否則很可能就會像休士頓女子路易斯（Sakala Lewis）一樣，眼睜睜損失5800元。

事情發生在一個周六早上，路易斯邊陪媽媽，邊照顧小孩，還要處理客戶用Cash App無法付款的問題。她平常幫人看小孩、照顧寵物，客戶都是用Cash App、Zelle或Venmo付錢給她。當天正好碰到客戶用 Cash App轉帳，錢卻沒有入帳的狀況。

路易斯本想在Cash App平台找客服詢問如何處理，但卻找不到，因此她改用Google查，然後打了第一個出現的號碼，然後開始了她的噩夢。撥通之後，對方很客氣，因此路易斯並未特別留意，結果按著他的指示下載了Team Viewer這款App，然後又照著對方指示，允許遠端操控她的手機

Team Viewer就是一款可以讓其他用戶操控自己設備的軟體，如果不是熟人，千萬別允許對方控制你的機器。而在對方控制了路易斯的手機後，她的帳戶開始出現250元、999元、2000元、500元不等的轉出通知。過程當中，路易斯雖然詢問對方，但沒有切斷Cash App的連線，而是聽信對方的話，一直待在線上，結果最後總共有5800元被轉出去。

路易斯的錯誤在於，一是沒有按照Cash App平台內的指引，找到真正的客服人員。二是透過搜尋引擎尋找Cash App的服務電話，但是很多釣魚詐騙集團就是向Google買廣告，然後讓他們的資訊出現在第一頁。如果不察打電話過去，還依照指示讓對方透過Team Viewer等App取得控制權，最後就會跟路易斯一樣被盜領。

App 手機 詐騙集團

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