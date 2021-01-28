有前科不必怕！芝城新法 禁將有犯罪紀錄無證客轉交ICE

伊州移難民權益聯盟表示，芝加哥市議會新通過的「禁止警察將有前科無證客轉送ICE」的條例，將更完善保護移民。(ICIRR臉書)

芝加哥 市議會27日高票通過一項最新的保護無證移民 條例，即日起禁止該市警察 與聯邦移民執法單位合作，執行逮捕與遣送有犯罪背景且無合法居留身分的移民出境，此新條例的落實，彌補六年前芝加哥市「友好城市條例」(Welcoming City ordinance)存在的漏洞，進一步完善「全美最歡迎移民城市」的地位。

在芝加哥市長萊特福特的支持下，市議會27日以41：8的票數，順利通過這項新的保護移民法案。

選區包括華人聚居橋港區的11區區長唐信(Patrick Thompson)說，通過該修正案，不會因此影響區長們對犯罪行為心軟，而是評估了芝城議會肯定移民的的道德準則，才做出的決定；22區區長Mike Rodriquez也說，修正案的通過，將使芝加哥的「友好城市條例」更完善。

持反對態度的15區區長羅佩茲(Raymond Lopez)表示，他選區內尊法守紀的無證居民，不希望芝加哥保護暴力犯罪的成員。

多年來積極推動通過該法案的伊州移難民權益聯盟表示，新的法案將確保無證移民不必再因為畏懼警察，而在遇到治安事件時不敢報案的困境，而且也讓無證客願意配合警方調查，不需擔心因此會遭到驅逐出境。

根據新的修正案，如果遭逮捕者在芝加哥黑幫數據庫的名單內，或曾遭指控或定罪紀錄，或背負刑事逮捕令等情況，芝加哥警方都不能像以往一樣與移民執法局合作，這也意味著，有前科的無證客，以後在芝加哥被警察逮捕後，不會面臨轉送ICE遣送或關押的處置。

此外，芝加哥市府的所有機構，禁止以未具合法居留身分為由而拘留民眾，也禁止市府機構與人員將這些人轉移到移民執法局。

早在2016年年底，芝城就已經通過的「友好城市條例」中，規定市府員工、警察，不准以移民背景或移民身份來威脅民眾，警方執法人員或市府職員，如對合法移民或無證移民，施以身體虐待、威脅或是恐嚇，都必須接受獨立監督機構審核調查，一旦發現市府員工、警察違法，都必須送交市府檢察長辦公室進行懲處。