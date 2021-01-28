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祝融無情 大火燒死芝城5母女

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
發生火災的獨棟屋改裝為四單位的公寓出租，二樓燒成焦黑。(黃福興提供)
發生火災的獨棟屋改裝為四單位的公寓出租，二樓燒成焦黑。(黃福興提供)

芝加哥西北郊戴斯普藍斯市(Des Plaines)一棟改裝為四單位公寓的獨棟屋，27日上午10時左右發生大火，25歲的母親及四名一到六歲的幼兒，不幸遭祝融吞噬，起火原因仍在調查，趕抵現場救火的消防隊長安德森(Daniel Anderson)說，這場火災是他從事救火隊工作30多年來，遇到死傷最慘重的悲劇。

住在附近的華裔居民Ben表示，27日早上突然聽到消防車隊的警報不斷響起，接著空中也出現直升機，「直覺不對勁」，因此出門到社區察看，才發現住家不遠的一處房屋，二樓幾乎燒得焦黑， 「聽鄰居說，住在二樓的好幾個小孩跟母親都燒死了」。

當地消防局表示，當天上午10時13分左右，有路人看到位於West Oakton St.700號左右的民宅有黑煙冒出報警，警消立即出動，無奈到現場時，火勢相當大，住二樓單位的母女均已死亡。

住在同棟房子一樓的馬瑞羅(Pabel Marrero)說，他27日一起床時，首先聽到樓上熟悉的孩子奔跑聲，接著聞到塑膠燃燒的氣味，然後突然有人用力敲門大喊「快點出來，你的房子著火了」。

消防隊趕到時，馬瑞羅一直告訴救火隊員樓上有小孩，儘管消防隊立即突破濃煙與大火上去二樓搜尋，但為時已晚，艾斯皮諾沙(Espinosa)家的四位幼女，分別為一歲的Grace、三歲的Allison、五歲的Genesis，以及六歲的Renata，經送醫都不幸喪生，而四名幼女的母親Citahaly Zamiodo也葬身火場，女孩們的父親因為一早就出門工作不在家。

安德森說，「這是非常可怕與傷心的一天，我從事消防工作30多年來，從來沒有遇到這麼悲慘的火災」。

當地消防局表示，調查人員正在了解該棟房屋是否有煙霧探測器，不過，初步了解，在消防人員抵達時，並沒有聽到探測器聲響，目前起火原因仍在調查。

華裔 芝加哥

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