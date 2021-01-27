華府自成一州提案 民主黨聯邦參議員再爭華府代表權

讓華盛頓特區自成一州雖是老生常談的議題，本地居民也自嘲「納稅卻無代表」，但今年1月6日國會暴亂發生後，要求華府自成一州的呼聲更高。（記者張筠 / 攝影）

民主黨 籍聯邦參議員26日提出讓「華盛頓特區自成一州」的提案，兩黨爭議多年的議題再度引人關注，自國會暴亂後，支持華府 成為美國第51州的呼聲更高，尤其在拜登總統也支持此事，且國會參院 民主黨力量加強的背景下，此話題再度成為立法者討論的重點。

國會眾院去年曾通過相關法案，支持華盛頓特區成為美國第51州，但該法案當時被由共和黨領導的參院扼殺；如今民主黨籍拜登總統上任，眾院仍以民主黨為多數，參院兩黨各占50席，而民主黨籍副總統賀錦麗又握有關鍵的一票，不少立法者和民眾認為，就算共和黨人仍強烈反對，今年相關法案有望在參院推進。

德拉瓦州民主黨籍聯邦參議員卡波(Tom Carper)等人26日提出「讓華盛頓特區自成一州」提案，卡波表示，這不是兩黨之間的議題，而是關乎美國的議題，「華盛頓特區缺少話語權，這與美國立國價值觀不符」，華府的70多萬民眾應享有投票和代表的權利，否則相當於被剝奪公民權。

讓華盛頓特區自成一州雖是老生常談的議題，本地居民也自嘲「納稅卻無代表」(Taxation Without Representation)，但今年1月6日國會暴亂發生後，要求華府自成一州的呼聲更高，民眾也看到此事的緊迫性。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)長年支持華府自成一州，由於華府不是一州，市長沒有調動國民兵的權力，因此國會暴動時華府無法調動國民兵來支援，導致後續的悲劇。

拜登總統也曾在競選期間公開表示會支持華府自成一州，他就職典禮期間乘坐的總統座車車牌上也使用了「納稅卻無代表」的標語，讓人猜測他是否會在任內推動此事。

雖然民主黨人在國會參院略占多數，參院多數提案需獲60票才能通過，因此也有不少民眾擔憂該提案終會被參院否決；維權組織「51票，51州」(51 for 51)負責人羅德斯(Stasha Rhodes)指，華府必須儘快自成一州，否則在防疫紓困、疫苗分配、彈劾審理等議題上都毫無話語權。