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熊貓寶寶「小奇蹟」直播首秀 萌翻網友

記者羅曉媛／華盛頓報導
熊貓寶寶「小奇蹟」27日直播首秀。(國家動物園提供)
熊貓寶寶「小奇蹟」27日直播首秀。(國家動物園提供)

華府國家動物園27日為去年夏天出生的熊貓寶寶「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)舉辦直播首秀，儘管動物園受疫情影響仍未開門，但觀眾可透過直播鏡頭一睹「小奇蹟」的憨萌，以及牠的日常成長動態，並在線上參觀熊貓館(Panda House)。

「小奇蹟」去年8月21日出生，是大熊貓美香(Mei Xiang)產下的第四胎公熊貓幼崽，牠在疫情期間誕生更顯生命的可貴，動物園曾為牠發起命名投票，最終「小奇蹟」高票勝出。

首秀期間，觀眾能實時看到「小奇蹟」攀爬、打滾、爬行並探索棲息地的特寫瞬間，並了解提供熊貓直播鏡頭的攝像頭如何運轉。

「小奇蹟」重21磅，本月22日剛滿五個月，動物園稱媽媽美香這次的生產是個奇蹟，因為美香已22歲，孕育幼崽的機率不到1%。

動物園表示，小奇蹟目前是「謹慎中帶著好奇」，儘管主要營養來源仍是母乳，但也在嘗試吃熟蕃薯等新食物，「牠很喜歡這些(食物)。」

等「小奇蹟」滿1歲之後，就可開始吃竹子、胡蘿蔔、蘋果、營養餅乾等固體食物，牠也將很快嘗試水果、軟性餅乾等小吃。

和其他幼崽一樣，「小奇蹟」喜歡玩玩具，早先為紀念華盛頓首都人隊新賽季首場比賽，工作人員曾給牠把玩一個很大的冰球。

對於想從熊貓直播頻道追蹤「小奇蹟」日常的觀眾，動物園建議說，「小奇蹟」起得很早，通常在清晨或剛到下午的時段出沒。

觀看「小奇蹟」的首秀：

影片來源：華府國家動物園

熊貓寶寶「小奇蹟」27日直播首秀。(國家動物園提供)
熊貓寶寶「小奇蹟」27日直播首秀。(國家動物園提供)

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