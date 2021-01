全美十大在家上班宜居地 麻州Tewksbury上榜

麻州東北部的Tewksbury鎮名列金錢雜誌「十大在家上班宜居地」榜單。圖為Tewsbury鎮公所。(取自谷歌地圖)

「金錢」(Money)雜誌近日發布「在家上班 宜居地」(10 best places to live if you work from home) 前十名單,麻州 的圖克斯伯瑞鎮(Tewksbury)名列第十,是新英格蘭地區唯一上榜的城鎮。

該雜誌分析美國近2000個人口超過2萬5000人的城鎮多達17.5萬項資料,以編制該列表;評比項目包括生活成本、住房市場、生活質量、身心健康因素、多樣性、便利設施、教育 和經濟健康、安全性和教育質量。

排名列表還考慮疫前在家工作的居民比例,並優先考慮良好的家庭居住空間,附近日托設施和藥房等生活機能,及互聯網連接充足。

據金錢雜誌,圖克斯伯瑞鎮有60.1%的居民居住在離公園步行10分鐘路程的地方,每千居民中有四家餐館。疫前,有3%居民在家工作。房屋中位價43.5萬元,其中八成為屋主自住房,因此「特別致力保持街道清潔、安全和友善」,這些元素在疫期尤其重要。

「對於任何在家工作,又不介意氣候較冷的人,圖克斯伯瑞是個不錯的選擇」,排名報告指出,該地房價相對來說十分合理,房價從2018年第一季度到2020年同期已上漲16.6%,高過麻州其他城鎮和十大清單上的任何其他地點。

根據金錢雜誌數據,麻州住戶中,有人在家上班者的數量僅次於馬里蘭州,是全國第二高。

「在家上班宜居地」前十名分別為:維吉尼亞州Reston、賓州Lower Merion、伊利諾州Naperville、密西根州Ann Arbor、加州Rosevill、科羅拉多州Parker、德州Cedar Park、俄勒岡州Portland、南卡羅來納州Greenville,和麻州Tewksbury。