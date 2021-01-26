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女兒遭網路霸凌 父親命喪對方槍下

休士頓訊
一名35歲的父親布蘭登·柯蒂斯因勸阻一名男孩不要網路霸凌自己15歲女兒時被槍殺。（哈里斯警局提供）
一名35歲的父親布蘭登·柯蒂斯因勸阻一名男孩不要網路霸凌自己15歲女兒時被槍殺。（哈里斯警局提供）

休士頓一名35歲的父親布蘭登柯蒂斯（Brandon Curtis）因勸阻一名男孩不要網路霸凌自己15歲女兒時被槍殺，柯蒂斯家人表示，他們需要正義。

據KTRK新聞台報導，過去九個月，柯蒂斯的15歲女兒一直受到一名男孩的騷擾信息，為了結束這件事，柯蒂斯的妻子Shantal Harris對媒體說，當丈夫離開家時是為了解決問題。他想和男孩的父母說話，柯蒂斯以前曾與男孩的父親交談過，但他帶著女兒和兒子一起在周五晚上去男孩位於Humble地區的家中，希望能解決問題。

但是在其住所外，雙方的對峙升級為暴力。據報導，一名20歲男子告訴警察柯蒂斯打了他的弟弟。他聲稱自己隨後掏出槍是為了保護自己的弟弟，因此槍殺了柯蒂斯，導致柯蒂斯在現場被宣布死亡。

但是柯蒂斯的家人堅決否認柯蒂斯會和男孩的弟弟有過肢體接觸。柯蒂斯的姐姐傑蘭珀金斯（Jeran Perkins）表示，柯蒂斯從不會毆打小孩。他們需要正義。

柯蒂斯的妻子也否認柯蒂斯是暴力的人。她說，她了解自己的丈夫，他不是那樣的人。對方宣稱是自衛殺人，這個說法令人噁心。

目前還沒有針對開槍男孩的指控。此案將在調查完成後轉交給大陪審團。

警察 休士頓 霸凌

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