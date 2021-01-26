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地產經紀大改行做口罩 他們的經驗值得參考

達拉斯訊
畢拉莫維茨與貝拉俊以為看到生產口罩商機，卻發現困難重重。(United States Mask臉書)
畢拉莫維茨與貝拉俊以為看到生產口罩商機，卻發現困難重重。(United States Mask臉書)

德州兩名房地產經紀人在新冠大流行期間以為看到了商機，去年開創生產N95口罩工廠，儘管單價不敵中國貨低廉，他們打出愛國情操做為宣傳號召，但還是賣不出去。

達拉斯晨報報導，畢拉莫維茨(John Bielamowicz)與貝拉俊(David Baillargeon)是好友，去年3月疫情爆發以後，當地醫院向他們詢問購買口罩的管道，他們幫忙從中國的製造商訂購了一批，但是部分產品被中國政府擋關，部分在美國海關延滯，還有一部分在運輸途中遺失，兩人認為這種重要的防疫用品不能靠外國生產，美國必須有自主的能力。

於是兩人各出一份資金，全力投入這項新事業，去年4月開始建廠、購買最新科技的設備、雇用員工，並在10月開始生產，隨後得到N95口罩的聯邦認證，絕大多數的原材料都是美國本土的產品，做出的第一枚口罩裝在相框中，如今掛在辦公室的牆上。不過這時候中國的口罩工廠都已經擴充產能，市場上缺貨的情況大有緩解。

他們以愛國情操(patriotism)做為號召，把公司命名為美國口罩公司(United States Mask) ，還把他們的N95口罩用1836來作為型號，因為1836年的阿拉莫之役(Battle of the Alamo)是德州歷史上最重要的事件，工廠一個月有能力生產100萬枚口罩。

當塔倫特縣政府公開招標10萬枚N95口罩時，兩人以為自己家鄉的政府必然會光顧他們的生意，但是縣政府卻以產品不符合指定規格而將它淘汰出局，另外，他們的口罩單價是2.50元，中國製造的還不到2元。耶誕節之前，公司捐了1000多枚口罩給救世軍(Salvation Army) ，希望因此擴大名氣。兩位業主表示，沒想到製造口罩相對容易，要賣出產品卻是困難重重，但他們還是會堅持下去。

工廠的倉庫裡目前有太多存貨，因此生產線暫時停止運作，兩位業主希望民眾幫忙打聽有哪家醫院或企業需要20萬枚的高品質口罩，價格上有通融的餘地。

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