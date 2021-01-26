維州疫苗短缺 費郡伊諾瓦醫院撤銷第一劑預約

由於維州疫苗短缺，費郡調整疫苗配給，伊諾瓦醫院系統不得不撤銷26日之後的所有第一劑疫苗預約。（伊諾瓦醫院系統提供）

由於全美新冠疫苗 資源短缺，維州 費郡(Fairfax)25日宣布縮減供給各地醫療機構的疫苗分配，這直接導致北維州伊諾瓦醫院(Inova Hospital)系統不得不撤銷26日之後的所有第一劑疫苗預約，減少接種名額，這也致使費郡公校 教師再度憂心實體課計畫無法按時達成。

目前維州處於疫苗接種的1B階段，允許65歲及以上民眾打疫苗；費郡委員會主席(Jeff McKay)表示，聯邦政府平均每周提供維州10萬5000劑疫苗，費郡約分得2萬2000劑，但該郡上周可接種群體已有16萬8000人，需求遠超供應數量。

由於全美疫苗短缺，各州分得的數量更無法滿足原計畫，維州州府決定進一步縮減各郡配給，這直接導致北維州伊諾瓦醫院系統取消26日之後的所有第一劑疫苗預約，從而確保已接種第一劑的群體可按計畫完成第二劑。

費郡也調整疫苗計畫，決定優先讓75歲以上且已註冊的民眾接種疫苗，且先到先打，郡府官員表示年老民眾擁有「疫苗優先權」，但郡府也將繼續推進公校教師的疫苗計畫，確保恢復實體課的目標也能按時達成。

代表費郡公校系統(FCPS)教師的工會組織「費郡教師聯盟」(Fairfax County Federation of Teachers)對於伊諾瓦醫院暫停並取消疫苗預約感到「震驚」，該聯盟主席威廉姆斯(Tina Williams)說，教育工作者一方面要推進恢復實體課趕上教學進度，另一方面卻沒有疫苗加強防護，陷入兩難，因此要求FCPS調整實體課方案，延後時間或修正復課標準，讓師生的安全獲更好保障。

費郡公校的一名中文教師劉欣欣上周五剛到伊諾瓦醫院接種了第一劑新冠疫苗，雖然已和約好兩周後再接種第二劑，但她仍對疫苗資源緊缺的現狀感到憂心，「就算我自己接種了，身邊仍有很多同事還沒約到第一劑，教學環境的安全性仍需謹慎衡量。」