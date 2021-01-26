我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦參議院高票通過 布林肯出任國務卿

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

維州疫苗短缺 費郡伊諾瓦醫院撤銷第一劑預約

記者張筠／維州報導
由於維州疫苗短缺，費郡調整疫苗配給，伊諾瓦醫院系統不得不撤銷26日之後的所有第一劑疫苗預約。（伊諾瓦醫院系統提供）
由於維州疫苗短缺，費郡調整疫苗配給，伊諾瓦醫院系統不得不撤銷26日之後的所有第一劑疫苗預約。（伊諾瓦醫院系統提供）

由於全美新冠疫苗資源短缺，維州費郡(Fairfax)25日宣布縮減供給各地醫療機構的疫苗分配，這直接導致北維州伊諾瓦醫院(Inova Hospital)系統不得不撤銷26日之後的所有第一劑疫苗預約，減少接種名額，這也致使費郡公校教師再度憂心實體課計畫無法按時達成。

目前維州處於疫苗接種的1B階段，允許65歲及以上民眾打疫苗；費郡委員會主席(Jeff McKay)表示，聯邦政府平均每周提供維州10萬5000劑疫苗，費郡約分得2萬2000劑，但該郡上周可接種群體已有16萬8000人，需求遠超供應數量。

由於全美疫苗短缺，各州分得的數量更無法滿足原計畫，維州州府決定進一步縮減各郡配給，這直接導致北維州伊諾瓦醫院系統取消26日之後的所有第一劑疫苗預約，從而確保已接種第一劑的群體可按計畫完成第二劑。

費郡也調整疫苗計畫，決定優先讓75歲以上且已註冊的民眾接種疫苗，且先到先打，郡府官員表示年老民眾擁有「疫苗優先權」，但郡府也將繼續推進公校教師的疫苗計畫，確保恢復實體課的目標也能按時達成。

代表費郡公校系統(FCPS)教師的工會組織「費郡教師聯盟」(Fairfax County Federation of Teachers)對於伊諾瓦醫院暫停並取消疫苗預約感到「震驚」，該聯盟主席威廉姆斯(Tina Williams)說，教育工作者一方面要推進恢復實體課趕上教學進度，另一方面卻沒有疫苗加強防護，陷入兩難，因此要求FCPS調整實體課方案，延後時間或修正復課標準，讓師生的安全獲更好保障。

費郡公校的一名中文教師劉欣欣上周五剛到伊諾瓦醫院接種了第一劑新冠疫苗，雖然已和約好兩周後再接種第二劑，但她仍對疫苗資源緊缺的現狀感到憂心，「就算我自己接種了，身邊仍有很多同事還沒約到第一劑，教學環境的安全性仍需謹慎衡量。」

疫苗 維州 公校

上一則

馬州加速進入疫苗新階段 65歲以上民眾可施打

下一則

亞馬遜計畫波士頓大幅擴張 增3千新崗位

延伸閱讀

馬州加速進入疫苗新階段 65歲以上民眾可施打

馬州加速進入疫苗新階段 65歲以上民眾可施打
白思豪呼籲第二針疫苗推遲2周 先動用庫存

白思豪呼籲第二針疫苗推遲2周 先動用庫存
醫療大州疫苗計畫落後 專家分析原因

醫療大州疫苗計畫落後 專家分析原因
杜特蒂不願公開接種疫苗 發言人：他想打在臀部

杜特蒂不願公開接種疫苗 發言人：他想打在臀部
日本人打疫苗態度裹足 協調大臣願率先示範

日本人打疫苗態度裹足 協調大臣願率先示範
各州缺疫苗...接種庫存一團亂 拜登防疫大挑戰

各州缺疫苗...接種庫存一團亂 拜登防疫大挑戰

熱門新聞

拜登總統20日上任就向國會提出了移民改革法案。(路透)

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

2021-01-21 11:04
波士頓退伍軍人醫院冷藏庫插頭被人拔掉，1900劑Moderna 疫苗被破壞而無法使用。(歐新社)

扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢

2021-01-22 13:00
王義忠博士帶領全家抗疫成功，已恢復上班。 (記者封昌明／攝影）

德州華裔一家八口七染疫 隔離後「全」癒

2021-01-19 20:51
西維吉尼亞州25歲女子奧雷安娜·邁爾斯去年12月8日槍殺五名幼子並縱火燒屋、自殺身亡。圖為邁爾斯的住宅化為灰燼。(格林布里爾郡警局照片)

為何槍殺5子 為何焚屋自盡 25歲媽咪有心魔卻無援

2021-01-23 21:18
德州女網紅Alexis Sharkey。（取自Alexis Sharkey臉書）

德州女網紅先遭絞殺再被棄屍

2021-01-20 00:27
為陳剛捐款的頁面已收到超過20萬元捐贈。(截圖自gofundme網站)

陳剛否認控罪 MIT接手辯護 社區支持捐超20萬

2021-01-22 13:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」

英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」
封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元

封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
敦促國會協商 拜登：紓困支票的領取標準可以再談

敦促國會協商 拜登：紓困支票的領取標準可以再談

川普在佛州成立「前總統辦公室」 發出第1封聲明

川普在佛州成立「前總統辦公室」 發出第1封聲明