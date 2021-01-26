馬州加速進入疫苗新階段 65歲以上民眾可施打

馬州當前處於疫苗接種的1C階段，可接種人數增200萬人，州府壓力大增。（取自馬州衛生廳官網）

拜登政府大力推動新冠疫苗 接種計畫，鼓勵65歲以上的民眾接種，馬州 因此加速進入下一階段，可接種人數再增200萬人，但疫苗數量供應速度未跟上，導致接種進度嚴重落後，馬州已接種新冠疫苗的人數在全美排名倒數第十，預計仍需數周才能趕上原計畫的進度；華府市長包瑟(Muriel Bowser)25日公開接種第一劑新冠疫苗。

馬州衛生廳代理廳長斯考萊德(Dennis R. Schrader)25日表示，馬州自上周進入疫苗1B階段，允許75歲以上民眾、有特殊需求及健康障礙的群體接種疫苗，全州可接種者增加了120萬人。

近日聯邦政府大力推動疫苗計畫，州府因此決定加速進入1C階段，允許65至74歲民眾、郵政、生產商、實驗室、農業等必要行業的工作者接種疫苗，可接種群體再增加約200萬人，加大州府分配及施打疫苗的壓力，進度也越來越落後，官員預計仍要數周才能趕上原計畫的進度。

目前馬州已接種新冠疫苗者在全美排名倒數第十，斯考萊德表示，馬州在施打疫苗的第一個月採取保守策略，恪守計畫以確認可接種人數不會遠超州府擁有的疫苗數量，陷入「供不應求」的窘境，當時平均每周接種約7萬劑，但如今疫苗計畫推進加快，疫苗供應速度沒有跟上，導致州府壓力加大，疫苗計畫的完成情況也更不好。

州府官員表示，進度落後也與公校 恢復實體課的計畫有關，由於州長霍根(Larry Hogan)日前敦促各郡公校在3月1日前要實行混合教學，各地申請打疫苗的教師大增，州府若給教師優先接種，就會擠占到其他群體的疫苗資源。

斯考萊德因此建議州府暫先停留在1B階段，不要急於進入1C，雖然聯邦政府要求各州開始給65歲以上的人群接種，但各州疫情狀況、疫苗數量、公校計畫等細節都不一樣，仍需視情況而定。

馬州近日也和醫療機構、沃爾瑪(Walmart)等連鎖商家合作推動疫苗接種方案，並計畫增設以社區為單位的接種站，減緩人口密度較高郡縣的壓力，並提高部分少數族裔社區的接種比例。

華府市長包瑟25日公開接種第一劑輝瑞的新冠疫苗，但市府表示華府疫苗資源緊缺；維州上周已開始允許65歲及以上民眾、公校教師等群體接種。