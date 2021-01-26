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沒失業卻收到1099-G稅表 怎麼辦？

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
如去年有領到失業金者，將陸續收到1099-G的稅表。(IRS)
如去年有領到失業金者，將陸續收到1099-G的稅表。(IRS)

報稅季節即將開始，許多因疫情而失業民眾也會陸續收到去年失業金總額的報稅表1099-G，然而伊利諾州就業廳(IDES)提醒，近日收到不少投訴指稱，「從未申請過失業補助，也未領到任何津貼，卻收到1099G稅表」，IDES說，如發生這種情況，個資應已遭盜用，務必盡快依照該表格上的指示，打電話到IDES或直接到IDES官網舉報。

IDES表示，去年請領過失業救濟金的民眾，近日起會開始收到IDES寄出的1099-G表格，這份表格上的金額，必須列為州稅與聯邦稅的收入，失業廳官員李查德斯(Kristin Richards)說，然而失業金也成為詐騙集團的作案目標，從去年3月至今，伊州已經查獲約百萬件失業金詐騙，不過，還是有部分漏網之魚，例如最近出現一些沒有申請過失業金者，收到了稅表1099-G。

她提醒，一旦未申請過失業補助，卻收到失業金報稅表的民眾，可依照該表格上的指示，向相關單位舉報，舉報專線(800)244-5631，或到IDES推出的失業金詐騙舉報官網填寫報告，網址：https://reurl.cc/e9mkWK。

失業廳指出，如果根本沒有申請過失業金，卻收到報稅表格的話，失業廳會確保詐騙受害者不需賠償任何「錯付」的金額。

除了受害個人可以向失業廳舉報外，該機構也新增了「雇主舉報詐欺」的項目，讓雇主方在發現有員工遭盜用個資申領失業金時，可透過管道向IDES提出報告。

李查德斯說，雖然IDES不斷利用各種方法來判定失業補助的申請真偽，但詐騙集團還是有方法從社交媒體或其他網路獲得個資而送出假申請。

IDES也建議，如發現自己個資遭詐騙份子盜用，最好聯繫三大信用報告機構，並要求在帳號上標註警告。

失業金 詐騙集團 稅表

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