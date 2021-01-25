糊塗賞金獵人 闖錯門 開錯槍

三名賞金獵人日前因闖入Cypress一間民宅並開火而被捕。事實上這三人上錯門、開錯槍。（ KHOU 11視頻截圖）

三名男子日前因闖入德州 小鎮Cypress一間民宅並開火而被捕。事實上，這三個人是賞金獵人(bounty hunters)，但張冠李戴、闖錯門、開錯槍。目前三位賞金獵人都已被拘留。哈里斯(Harris)縣檢察官辦公室的檢察官史都華特(Napolean Stewart)表示，工作才剛剛開始，隨著調查的繼續，他們不排除提出更多指控的可能性。

據當地媒體KHOU 11報導，受害人班納(Ricky Brannon)表示，看到蒙面男子闖入他的家時，他感到非常恐懼。他們開槍的子彈穿過牆壁，穿過房間中的所有東西，他被薄板岩碎片和玻璃擊中，他以為自己要死了。其中一個人說「最好不要叫警察 ，否則我也會開槍打你」。班納表示，當他看到槍支時，因為擔心家人的生命，出於自衛他開槍射擊，然後對方開火。在鄰居家的監控視頻中都錄到槍聲。

與班納在一起的還有他的妻子、四個成年人和六個未成年人，包括他一歲的孫女。班納表示，剛開始對方用槍毆打他，他以嬰兒的姿勢抱頭防護，這就是為何他的臉看起來還好，而是他的身體有瘀傷。

檢察官史都華特表示，這是一個身份錯誤的案件，涉案的三名獵人現被控入室盜竊重罪。 被告Angel Galvan、Frederick Randle和Farukur Siddique出現在法庭上，他們稱，他們在為一名保釋員工作，正在尋找一名因性侵兒童罪名而跳過法庭的人。但檢察官史都華特表示，這個理由並沒有賦予他們做這些事情的權利。根據美國 憲法，除非受到邀請，否則無權進入別人的住所。

受害人班納希望伸張正義，並說如果賞金獵人只是索取他的名字，本來可以避免這一切的發生。「這本來可以是一種簡單的情況，所有這些本可以避免，人們必須學會保持文明」。